Ciudad Real, la provincia con más taxis adaptados de la región

¿Sabían que Ciudad Real es la provincia de CLM que cuenta con más taxis adaptados para prestar el servicio a personas con movilidad reducida? Lo ha corroborado en la SER el portavoz de la junta directiva de la Asociación Provincial de Taxistas Laureano Trujillo que este sábado celebra su asamblea general ordinaria en la que se despide tras 6 años Manuel García al frente del colectivo a la que se han convocado más de un centenar de taxistas asociados.

Subvenciones de la Diputación

Contamos ya con 30 taxis adaptados a lo largo de la geografía provincial, servicio necesario para muchas personas que de no prestarse, no podrían salir de sus casas. Un servicio que ha ido in crescendo, gracias a las ayudas que impulsó la Diputación de Ciudad Real, desde hace 2 años que han sido muy bienvenidas: 40.000 euros de subvención para contar con los denominados eurotaxis, subvenciones de financiación directa, que en palabras de Laureano Trujillo, ha permitido que no desaparezcan licencias ya adaptadas que suponían un alto coste. Asegura que el compromiso del gremio con las personas con discapacidad es total.

Quijotaxi de honor

Razón por la que en la asamblea de este sábado, entre los reconocimientos que se van a brindar, se encuentra la entrega del Quijotaxi de honor 2019, que recae en el presidente de la Diputación, Jose Manuel Caballero por la empatía y apoyo que ha demostrado a lo largo de su mandato con el sector. Insiste que los taxistas, al final han sido la herramienta útil para dar respuesta a las personas con discapacidad.

Asamblea en la que también se premiará con el Quijotaxi a la empresa Taxis y Ambulancias Alfonso SL de Almuradiel, que se ha convertido en la segunda generación de taxistas de esta veterana empresa de la provincia.

AUDIO / Laureano Trujillo pone en valor las ayudas de la Diputación para las adaptaciones de los taxis en la provincia:

Sobre el conflicto que mantiene el gremio en Madrid, considera que es una reivindicación justa, advirtiendo que están defendiendo sus puestos de trabajo y el pan para sus familias, pidiendo que se cumpla la ley. Reconoce que la situación que se está viviendo es de auténtica angustia y desesperación y confía que llegue a buen puerto.