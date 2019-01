A prisión el presunto autor del atropello en el Recinto Ferial de Arrecife

El titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Arrecife ha decretado el ingreso en prisión, provisional comunicada y sin fianza, del detenido por el atropello el pasado domingo a un joven de 26 años en el conocido como ‘Recinto Ferial’ de Arrecife. Se le acusa de un delito de tentativa de homicidio

El detenido, A.D. de 24 años y con numerosos antecedentes policiales, fue detenido por agentes de la Policía Nacional en una gasolinera cercana a la capital lanzaroteña y el vehículo que conducía fue incautado.

En cuanto al joven atropellado, permanece ingresado en el hospital doctor Negrín de Las Palmas de Gran Canaria y se encuentra en coma inducido aunque esperan que pueda evolucionar favorablemente.

El hermano del joven atropellado, Alejandro Hernández, sí ha querido aclarar que el herido no participó en ninguna pelea como se manifestó por parte de la Policía Nacional “no ha habido ninguna pelea, este hombre por lo que me han dicho varios testigos y una amiga en común de mi hermano y mía que lo vio todo, este señor entró directamente y pasó lo que pasó que no hubo una pelea. Mi hermano no conocía a este hombre de nada, ni conoce, y acababa de salir de trabajar mi hermano”.