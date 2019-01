Explorador incansable de la naturaleza, Domingo Concepción ha dedicado su vida a comprender y defender la biodiversidad de Lanzarote. Imparte clases de turismo y sostenibilidad en la Escuela de Turismo y en octubre recibió el premio Referente de la Biosfera. La historia de Domingo Concepción es una historia de amor y entrega a la tierra y la naturaleza conejeras. Especialista en censar aves, anillador experto, agricultor ecológico, activista social, bioquímico, docente de la Escuela Universitaria de Turismo, educador ambiental y mucho más.

Su amor por la naturaleza le llevó a pasar noches enteras en el Archipiélago Chinijo al raso obervando y describiendo la riqueza de la fauna y la flora de ese entorno. "Me quedé en Montaña Clara y en ambos roques", explica Domingo. Tuvieron que rescatarlo porque pasó más tiempo del que debía sin beber agua. "Jeremías, el Patrón, me preguntó si sabía nadar y le dije que no", recuerda Domingo.

Hace 45 años la agricultura de Lanzarote era íntegramente ecológica

Eran otros tiempos. Era la "agricultura de subsistencia", explica Domingo. "La gente fue capaz de saber plantar y cultivar distintos tipos de alimentos sin necesidad de usar plaguicidas que ahora quieren llamar agroquímicos. Entonces se llamaban veneno", añade. "Mi padre decía que si los plaguicidas mataban a los pájaros y a los insectos, bueno para las personas no debe ser", sentencia Domingo.

Los primeros plaguicidas fueron en realidad excedentes de nitrógeno de la Segunda Guerra Mundial. De hecho, "en San Bartolomé hubo varios carteles publicitarios de Nitrato", explica Domingo, similares al de Nitrato de Chile, uno de los más famosos. Después llegaron los abonos sintéticos y plaguicidas. "Los pájaros son los insecticidas naturales", explica Domingo. Sus tomates están cerca de ser los más famosos y sabrosos de Lanzarote y son tan codiciados que cada siembra tiene lista de espera entre sus amigos.

"¿Qué le pones a esos tomates?, ¿por qué no se bichan?", le preguntan siempre a Domingo Concepción

"Solo en tomates tengo una lista de espera de unas sesenta personas", bromea Domingo. Las semillas ecológicas tienen memoria, entienden y van acumulando capacidad de resistir a las condiciones naturales. El secreto es la conciencia de que estamos en ecosistemas agrarios donde conviven las plantas y los animales, incluidos los pájaros y los insectos. Entender la lógica de esa convivencia natural y actuar en consecuencia es el único secreto. "La única pareja de avutardas que había en la zona criaba en mi finca", explica Domingo, porque de alguna manera son conscientes de que: "aquí podemos reproducirnos y comernos los insectos, porque aquí no hay peligro", esa es la lógica natural que siguen estos animales en entornos ecológicos.

A sus alumnos de la Escuela Universitaria de Turismo les dice: "da igual que hagan un examen de diez si no saben distinguir una tomatera de una calabaza. Si no las dintinguen, no tienen ni idea de desarrollo sostenible", explica. De hecho, Domingo sigue siendo un hombre crítico con las instituciones y pide a Saborea Lanzarote, por ejemplo, que actúen como cauce para "dar salida a los productos ecológicos que respetan el cultivo tradicional de secano en Lanzarote, propiciar que se asocien los productores y que conecten directamente con el sector de la restauración",