Móstoles implantará un "carné de vecindad" para inmigrantes sin papeles

El Pleno de la Corporación de Móstoles ha aprobado una moción presentada por Ganar Móstoles, Grupo Socialista e Izquierda Unida Comunidad de Madrid-Los Verdes para poner en marcha los mecanismos necesarios para crear un carné de vecindad dirigido a todas las personas empadronadas o que puedan demostrar que llevan residiendo en Móstoles un mínimo de 6 meses y que no dispongan de un documento oficial identificativo, es decir, que no dispongan de DNI o documento europeo de identificación.

"Es necesario que las ciudades refugio como Móstoles faciliten dentro de sus posibilidades la integración de la población inmigrante que se encuentra en su mayoría con múltiples problemas a la hora de reiniciar sus vidas. Cuestiones como el desconocimiento de la lengua, de la administración o de sus derechos constituyen la primera gran barrera que debemos a ayudarles a salvar", señala la moción aprobada.

El Ayuntamiento establecerá un protocolo de gestión y formalizará un convenio de colaboración con las asociaciones de inmigrantes y las que trabajen con este colectivo para la difusión y tramitación del carné. Este documento permitirá acceder a los servicios ofertados por el Ayuntamiento de Móstoles a todos los residentes sin restricciones y especialmente a los servicios sanitarios, sociales, educativos, de ocio y de promoción de empleo.

También permitirá acceder a formación no reglada impartida por Móstoles Desarrollo con el objetivo de potenciar habilidades laborales, facilitar el autoempleo y la búsqueda activa de todo tipo de alternativas laborales.

Asimismo, el Consistorio buscará un acuerdo con el Consorcio de Transportes de la Comunidad de Madrid para que el carné de vecindad tenga la validez para poder solicitar la tarjeta de transporte público, si no se dispone de DNI, pasaporte o tarjeta de residencia.

Para el PP, esta es una propuesta "sin contenidos" que crea "falsas esperanzas" porque "no van a poder genera ninguna mejora", ya que "no sustituye al permiso de residencia o trabajo, ni reconocer situaciones que corresponden al Ministerio del Interior, y no identifican a las personas".

El portavoz del PP, Alberto Rodríguez de Rivera, ha reiterado que este documento "tampoco dará más derechos de servicios sanitarios, de los que ya tenían", y que, por eso, lo que tiene que hacer el Ejecutivo local es "dejarse de anuncios vacíos" y "potenciar los servicios sociales para atender a estas personas".