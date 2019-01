Caminero: "Teníamos un dinero que se gastó en un jugador de la cantera, y eso ha repercutido en el primer equipo"

En la presentación de Erik Morán el director deportivo del Málaga, José Luis Pérez Caminero, también se refirió al cercano cierre del mercado de fichajes. El madrileño reconoció que al equipo le hace falta rapidez en las bandas y no ve problema en que Erik pueda jugar el viernes. Sobre más fichajes, Caminero criticó indirectamente al presidente Al Thani por haber gastado 300000 del límite salarial en un jugador que no tiene ni ficha en el filial. "En cuanto a poder traer incorporaciones, es algo que ahora mismo entiendo que no podríamos. Tendríamos que sacar a algunos de nuestros jugadores para poder inscribir otro. Teníamos un dinero, pero se gastó en un jugador de la cantera y eso ha repercutido en el primer equipo".



