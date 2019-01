El Tribunal Supremo admite el recurso presentado por ASDEN en abril contra la última sentencia del TSJCyL que permitía el desarrollo del PEMA

El Tribunal Supremo decidió el martes admitir el recurso presentado por ASDEN en el mes de abril del año pasado contra la última sentencia del TSJCyL que permitía el desarrollo del PEMA. Después de nueve meses de análisis de la documentación que adjuntaron los ecologistas para sostener el recurso, el alto tribunal ha llevado a cabo su análisis y ha pasado el corte. Corresponde ahora al Supremo emitir sentencia.

Es una mala noticia para la provincia según la alcaldesa de Garray María José Jiménez, que se muestra “enfadada, muy cabreada, porque procesos judiciales como éste paralizan el desarrollo de la provincia porque hay varias empresas auxiliares esperando licencia para instalarse y no se la podemos dar, dile tú a una empresa que venga aquí tal y como está la situación judicializada”.

Sin embargo pueden transcurrir varios años antes de que haya una sentencia firme, “lo que significa que la empresa que quiere instalar el aeropuerto taller de aviones en el aeródromo de Garray se echará atrás por segunda vez en los últimos años, porque ya quiso venir en otro momento en el que también estábamos en juicios”.

La asociación ecologista recuerda que el 80 por ciento del PEMA, aproximadamente 148 hectáreas, están catalogadas como Suelo Rustico con Protección Natural no urbanizable; la ley no permite el cambio de uso de esta categoría de suelo, salvo excepciones que aquí no se cumplen. Recuerda que en la provincia de Soria hay 27 polígonos, 268 hectáreas de suelo industrial disponible para la instalación inmediata de empresas y 281 hectáreas sin urbanizar pero disponibles para serlo si se necesita.

Jiménez explica “que la admisión del recurso podría afectar también a la ampliación del invernadero de Alia Roses y a otras iniciativas nuevas en las que se estaba trabajando”. Hace algo más de cinco años, en diciembre de 2013, el Tribunal Constitucional declaraba nula la ley excepcional que desarrollaba el proyecto de la Ciudad del Medio Ambiente, y con ello todo el proyecto en su totalidad por carecer de soporte legal. Meses después, en mayo de 2014, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León declaró la nulidad de la licencia de obras del edificio de la Cúpula de la Energía concedida por el ayuntamiento de Garray (Soria) por no adaptarse a la normativa urbanística en vigor.

Ante estos acontecimientos, la Junta tardó poco en presentar la reconversión de la CMA en el PEMA, parque industrial del Medio Ambiente, para no dejar morir el proyecto. Serían 148 hectáreas de las 560 iniciales, dedicadas a solo a suelo industrial, y con una inversión de otros 6 millones de euros más.

Esta decisión no afectó a la implantación de la empresa de cultivo de rosas Aleia Roses porque se ubica fuera del PEMA, así lo aclaró el servicio territorial de la Junta de Castilla y León en Soria y lo confirmó ASDEN. Fue en mayo de 2003, durante un mitin electoral celebrado en la capital soriana cuando el presidente de la Junta de Castilla y León Juan Vicente Herrera anunciaba la construcción de un parque temático del medio ambiente y desarrollo sostenible para la provincia que se ubicaría en Garray, iría encaminado a explicar a los ciudadanos la gestión de los residuos urbanos y la gestión del ciclo del agua. Era el primer paso de un proyecto ambiguo que ahora dieciséis años después continúa siendo enigmático.

María José Jiménez volverá a presentarse a la alcaldía de Garray pese a que noticias como ésta suponen un revés para su gestión. “Aún no he decidido si repetiré con el Partido Popular o iré con la PPSO”.