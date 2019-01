Pablo Ganet, la guinda para el Algeciras CF

Pablo Ganet se ha convertido este jueves en la nueva incorporación del Algeciras Club de Fútbol. El ecuatoguineano valoraba su fichaje como una "intención de siempre volver". "Se pusieron en contacto conmigo y el acuerdo ha sido rápido", declaraba el centrocampista que se muestra con ganas de regresar a la que fue su casa.

"Cuando ambas partes quieren, todo se hace más sencillo", declaraba Ganet que confía en que esta vez sí pueda cumplir el objetivo del ascenso con el conjunto algecirista. El jugador ha pasado por las filas del Ittihad Riadhi de Tánger y el San Roque de Lepe en este último año, donde ha competido en 21 partidos, 20 de ellos como titular, el último precisamente el pasado sábado en esa derrota por 1-3 ante el Algeciras.

Al medio se le preguntaba por cómo piensa que va a ser su recibimiento en el Nuevo Mirador al marcharse de maneras diversas de Algeciras para jugar en Marruecos en enero de 2018. "Cuando tomé la decisión de irme, supe que habría un sector de la afición que no le gustase, pero el tiempo que he estado allí he dado el máximo, es la misma idea que tengo ahora y siempre he mostrado mucho respeto por el club y la ciudad", resaltó un Pablo Ganet que se muestra respetuoso y agradecido a su nuevo equipo.

El internacional llegará en las próximas horas a la ciudad para sumarse a los entrenamientos con Emilio Fajardo y podría entrar en la convocatoria de cara al duelo del domingo ante el Arcos en casa.