Una infracción de tráfico delata su situación irregular

Una infracción de tráfico le ha supuesto a un conductor que transitaba por la A-1 a su paso por la Ribera la detención por un delito de usurpación de estado civil y falsedad documental. Nada que ver con traspasar los límites de velocidad o no respetar las señales porque lo grave del caso es que el detenido presentó a los agentes de la Guardia Civil que le dieron el alto un Permiso de Conducción y la Tarjeta de Residencia de Familiar de Ciudadano de la Unión Europea en España que eran falsos según informa la Benemérita.

Los hechos ocurrieron días atrás, en la autovía A-1 a su paso por La Ribera, cuando pasadas las 22:00 horas una Patrulla de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil paraba un vehículo que acababa de cometer una infracción al Reglamento General de Circulación, según informa este cuerpo de seguridad, “con el fin de interesarse por los motivos de tal conducta y en su caso confeccionar un boletín de denuncia, a efectos de notificación.”

El hombre mostró para identificarse un Permiso de Conducción español y la Tarjeta de Residencia, documentos que una vez examinados por los guardias civiles levantaron las sospechas al encontrar indicios de que pudieran estar falsificados. Como verificaron poco después, los datos obrantes en los mismos no correspondían con los de la persona que los portaba, e incluso la fotografía no correspondía con la del verdadero titular. Dicen fuentes de este cuerpo de seguridad que no obstante la falsificación era de una excelente calidad y muy difícil de detectar.