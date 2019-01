Lastra: "Oviedo estará, quienes no estarán serán sus irresponsables políticos"

“Oviedo va a estar en el área Metropolitana, quienes no van a estar son sus irresponsables políticos”. Así de tajante se ha mostrado el consejero de Infraestructuras, Fernando Lastra, después de que Partido Popular (PP) y Somos votaran en el Pleno municipal en contra del convenio marco que han aprobado Gijón, Avilés y Siero. Lastra, que espera la aprobación en próximos plenos de Mieres y Langreo, presentó el Área Metropolitana de Asturias como un hecho irreversible al que el PP sigue teniendo tiempo para incorporarse.

El consejero calificó a Podemos y Partido Popular de fuerzas “reaccionarias, conservadoras e inmovilistas” a las que se conoce por sus hechos, dijo. Les recomendó leer de nuevo un convenio en el que no se limita ni una sola competencia municipal, aseguró. Dio por hecho que el Área Metropolitana está ya en marcha, tras la incorporación de Gijón, Avilés y Siero, y aseguró que marchan por buen camino las conversaciones con los alcaldes de Mieres y Langreo. Dijo que el Partido Popular está a tiempo de incorporarse y cree que "Oviedo va a estar, quienes no van a estar son los irresponsables políticos de Oviedo. Oviedo está porque la realidad político-administrativa va más allá de esta asociación entre Somos y PP. Cómo no va a estar Oviedo. Forma parte institucional, tiene equipamientos, infraestructuras y políticas. La sociedad civil, los empresarios, están en Oviedo, como en el resto de Asturias".

Lastra lamentó que finalmente no se hayan sumado quienes sí habían aceptado un marco de trabajo, incluso agradeció el esfuerzo de Xixón Sí Puede, aunque no pasó por alto que quien contribuía de manera constructiva en Gijón, ya no está. Se refiere al exconcejal, David Alonso. “Quien no lo hizo -remató- ahora se opone”.

El consejero metió varias veces en el mismo saco a Podemos y al PP, a quienes considera que son "el antiprogreso, una amenaza para el futuro y los ciudadanos". Fernando Lastra recordó que Oviedo también estuvo durante casi una década fuera del Consorcio de Transportes del Principado de Asturias (CTPA), lo que hizo que los ovetenses tuvieran que pagar más por los servicios. Finalmente, Oviedo tuvo que rectificar, pero al precio de hacerlo mediante una fórmula que le impide participar en los órganos de decisión del Consorcio en los que sí están los demás municipios.