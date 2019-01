Toché: "Este año termino mi contrato y tengo renovación por partidos"

Diecisiete partidos jugados, cinco de ellos como titular –ninguno completo-y un gol, que fue anotado en la primera jornada liguera. Estos son los números de Toché, capitán del Real Oviedo, en la presente temporada. Cifras muy lejanas a las que estaba acostumbrado en sus dos primeros años en el equipo carbayón donde perforó las porterías rivales en 34 ocasiones en total. Ahora su rol es completamente diferente. Aunque comenzó como titular, las actuaciones de Ibrahima y Joselu le relegaron a un segundo plano y tiene que vivir los partidos desde el banquillo. “Si no juegas tienes menos confianza.Cuando sales intentas hacer cosas que no tienes que hacer. Ahora intento ponérselo difícil al míster. Que los compañeros Steven, Ibra y Joselu lo tengan complicado. Meterles presión y que sepan que yo estoy ahí. Y cuando el entrenador me saque intentar hacerlo lo mejor posible, pero a veces es complicado. Salir diez minutos con el partido roto o con el rival muy encerrado no es fácil", comentaba Toché en SER Deportivos Asturias acerca del papel que desempeña actualmente.

Esta noche se cierra el mercado invernal y el delantero reconoció haber rechazado diferentes propuestas que le han llegado para abandonar el club: “En ningún momento he pensado en irme. Todos los años he recibido ofertas, unas mejores y otras peores, y no me voy a ir. Igual que años atrás cuando las cosas iban bien no decidí irme, ahora que no es así tampoco me lo planteo. Estoy muy contento aquí”.

“Termino mi contrato este año y tengo renovación por partidos jugados. No me planteo mucho más. Tenemos muy buena relación, y el club y yo decidiremos cuando acabe la temporada. No voy a estar en un sitio donde creo que se me haya acabado mi etapa. Ya se verá. El año que viene no me voy a retirar. Ni el siguiente, ni el siguiente…Hay muchísima gente que quiere que lo deje. Seguiré hasta que el cuerpo diga o yo pierda la motivación”, añadía el murciano.

Una lesión de rodilla el curso pasado le llevó a pasar por el quirófano. Desde entonces el atacante no ha tenido una continuidad que le permitiese recuperar una buena versión de su juego. Este bajón físico, sumado a la falta de gol por los pocos minutos disputados, ha provocado ciertas críticas en la afición que ve al capitán azul lejos de su mejor forma. Toché acepta todas las opiniones, y reconoce aprender de ellas, pero no admite las que van más allá de lo meramente futbolístico: “Me molestan cuando son con falta de respeto. Trabajo desde el primer día, con mayor o menor acierto, y siempre he dado el cien por cien. Que hablen bien o mal de mí nunca me ha importado, pero las faltas de respeto sí me molestan”.

El club carbayón apenas se ha movido en el mercado de fichajes. No ha llegado ningún futbolista y han sido dos los que han abandonado la entidad ovetense: Lolo y Boateng. Dichas cesiones han dejado al primer equipo compuesto de tan solo dieciocho fichas profesionales, más la ayuda del Vetusta. “Yo soy de plantillas cortas. Ésta es excesivamente corta, quizá tener a algún jugador más, pero también se acorta por las lesiones que estamos teniendo. No me gustan las plantillas en las que se quedan siete u ocho futbolistas fuera todos los fines de semana”, aseguraba el delantero.

Por otro lado, también hizo referencia a un momento delicado de esta temporada. Concretamente a aquellas semanas en las que Anquela estaba en la cuerda floja: “Aquella situación nos unió más.Él supo aislarse de esos rumores y le dio normalidad. Tuvimos la suerte de encadenar partidos ganados y se vio la unión del grupo. El míster es una persona muy llana y muy cercana. No somos amigos, pero sí le tienes cariño, al igual que a todo el cuerpo técnico. Todos luchamos por el mismo objetivo”.

Una cuestión que también preocupa en el entorno carbayón son los penaltis fallados. Siete de los últimos nueve. Explicaba Toché lo sucedido en La Romareda cuando Alanís erró una pena máxima que les podría haber dado los tres puntos: "Estas semanas el elegido para lanzarlos era Oswaldo. Anquela pone uno y en caso de que no estuviera con confianza, pasa al siguiente. Si Alanís no hubiese querido, habría sido Joselu. He visto penaltis de Oswaldo, lo veo entrenar, y los tira muy bien. Tuvo mala suerte. Luego él me dijo que lo quería tirar ahí porque pensaba que al portero le iba a costar. A veces el portero también influye. No hay que darle más vueltas. En el equipo hay muchas personas que lo pueden tirar. Si hay un especialista no se habla más. Yo cuando estaba Susaeta ni me acercaba”.

Si por algo Toché será siempre recordado en la ciudad es por su famosa celebración en El Molinón contra el Sporting. Mostró el brazalete a la grada con el lema “orgullo, valor y garra” haciendo honor al regreso del club después de tanto años alejado del fútbol profesional en un escenario tan especial para todos los oviedistas. Un gesto que reconoció tener en mente: “Algo tenía pensado. No sabía el qué, pero yo quería dedicárselo a la afición. Hice esa celebración y ojalá pueda volver a hacerla. La repetiría. No sé en qué momento la haré, pero este año me faltan momentos así. Los volveré a tener y la volveré a hacer”.