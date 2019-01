Mallada afirma que no perderá "ni un minuto" en cuestiones internas

La candidata del Partido Popular a la presidencia del Principado, Teresa Mallada, empieza a perder la paciencia ante las incesantes filtraciones sobre sus diferencias con la dirección regional del PP asturiano al frente de la que sigue Mercedes Fernández, Cherines. Lo último ha sido la llamada al orden a la propia Cherines por parte de la dirección nacional, con amenaza incluida de intervención y de constitución de una gestora incluida. La medida despejaría el camino para Mallada, pero ésta cree que la insistencia en las cuestiones internas la desestabiliza como candidata.

Durante una visita a la sede de la Federación Asturiana de Empresarios, donde se ha reunido con la mesa de turismo de la patronal, Mallada ha asegurado que no peederá "ni un minuto en cuestiones internas", y que nada la despistará de su objetivo como candidata que es "la defensa de los intereses de los asturianos", ha añadido. Entre medias ha aclarado que "yo no he pedido nada" en relación a la llamada de atención desde la dirección nacional al equipo de Mercedes Fernández por su cuestionamiento de la elección de la cabeza de lista.