Javi Fernández no seguirá en el Atlético Tomelloso

Javi Fernández dice adiós. Después de 130 partidos vistiendo la elástica auriverde, uno de los chicos más talentosossalidos de la cantera tomellosera en los últimos años pone punto y final a su trayectoria como jugador atlético. Un futbolista del que se esperaba mucho, pero que no ha terminado de explotar y que, después de un año irregular en el que apenas ha tenido continuidad por motivos deportivos y extradeportivos, ya no contaba para los responsables técnicos del club.

Javier Fernández Carmona (Tomelloso, Ciudad Real, 1992) se formó como futbolista en la cantera del extinto Tomelloso CF. Con el Juvenil del conjunto blanco logró el histórico ascenso a División de Honor en la temporada 2010/2011 siendo uno de los jugadores más importantes de aquel conjunto. Tras lograr este hito, fue promocionado al primer equipo, con el que debutó en Tercera División y en el que disputó un total de 26 partidos. Tras consumarse el descenso a Preferente, continuó en el equipo de su ciudad hasta que en 2014 se unió al Atlético Tomelloso para darle un salto de calidad a un proyecto que estaba pensado para conseguir el ascenso a categoría nacional.

Tras fallar en el primer intento, a la segunda fue la vencida y se logró alcanzar la Tercera División. Para ello, fue determinante la participación de un Javi Fernández que anotó 13 goles y enamoró a la grada con la plasticidad de su juego y sus cambios de ritmo. Ya en Tercera, Javi fue un fijo primero para Carlos Julián y, posteriormente, para Darío Martín, quienes no dudaron en apostar por el fino mediapunta a la hora de configurar sus onces. Finalmente, terminaría el primer año con la nada desdeñable cifra de 35 partidos jugados.

Para el siguiente curso, el técnico de Calzada no dudó en contar con él para su nuevo proyecto, esperando que explotara todo el potencial que atesora. Oportunidades no le faltaron, ya que llegó a participar en un total de 31 partidos. Este año 2018-2019 tampoco se haya podido ver al mejor Javi. Con la llegada al banquillo de Julián Espinosa parecía que se empezaba a vislumbrar la mejor versión del futbolista, pero su luz se ha ido apagando con el paso de las jornadas hasta verse relegado al banquillo en este 2019, en el que no ha disputado ni un solo minuto.