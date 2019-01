Ponferrada aprueba la comisión para decidir en 2 meses la fórmula de gestión del servicio de basuras

La corporación municipal de Ponferrada ha aprobado con la abstención de USE la creación de la comisión estudiará qué fórmula es la más adecuada para la gestión del servicio de basuras y parques y jardines de la ciudad.

A partir de ahora, se abre un periodo de 2 meses para que la comisión emita su dictamen si bien todavía no será una solución definitiva dado que todavía no ha culminado todo el proceso judicial en el que están inmersas la actual responsable del servicio, FFC y la empresa Urbaser por la adjudicación por el bipartito de este contrato. En todo caso, a Urbaser ahora le que queda únicamente recurrir al contencioso administrativo 'para tranquilidad de los ciudadanos', ha señalado la alcaldesa, Gloria Fernández Merayo después de que el Ayuntamiento haya recibido un auto en el que se da por concluido su proceso en el TARCYL, organismo que dirime discrepancias en contratos públicos .

En cualquier caso, el portavoz de Coalición por el Bierzo, Pedro Muñoz ponía el acento en que se trata de 'un acto de voluntarismo' ya que nada impide a Urbaser acudir a un contencioso, ni tampoco a FCC en el caso que se la fórmula elegida no le contemple, en ningún caso, y pueda reclamar indemnización por un contrato adjudicado, en su momento, y que ahora, le pueda ser retirado. No es el único punto del orden del día que ha provocado fricción entre los grupos dado que la modificación del expediente presupuestario por importe de más de 700.000 euros para actuaciones en el Castillo Viejo y el ARU consiguió salir adelante con las únicas abstenciones de Ciudadanos y Use Bierzo. A pesar de ese apoyo mayoritario, todos los grupos han reprochado la falta de presupuesto y que se acuda continuamente a esta figura administrativas para hacer frente a las obligaciones municipales. De hecho, el portavoz de Ponferrada en Común, Miguel Ángel Fernández a la alcaldesa a realizar un documento para este 2019 ahora que, además, puede hacerlo libremente.

En el lado contrario, el portavoz de Coalición por el Bierzo, Pedro Muñoz ha reprochado a la oposición su inmovilismo y su crítica total a cualquier gestión municipal cuando rechazaron los presupuestos presentados en agosto. Es más, considera que con su posición mayoritaria pueden presentar una moción de censura y presentarlo dado que sus 16 votos son suficientes para darle la vuelta a una situación en la que su única capacidad es la crítica sin ofrecer alternativas.

'¿Qué quiere esta oposición? ¿Que se presente un presupuesto para rechazarlo?' ha afirmado el portavoz de CB después de volver a acusar a al resto de la oposición de falta de valentía en este asunto.

También se aprobado la cuenta general de 2017 con los únicos votos del PP y Coalición por el Bierzo.