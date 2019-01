Mujeres creativas en una industria masculina

La alegría por el respaldo de una afición que ha dicho sí al futbol femenino en San Mamés es mucho más que deportiva. En las últimas horas las redes sociales se han llenado de palabras que impulsan la inclusión, la igualdad y una mirada que ponga en relieve la valía de cada una de las facetas profesionales donde trabajan hombres y mujeres. Y de ahí que no podía ser más oportuno rodearnos en Hoy por Hoy Bilbao de quienes reivindican en esta capital el trabajo de ellas en un sector claramente masculinizdo, el audiovisual.

Según el último informe del CIMA, ( Asociación de Mujeres Cineastas y Medios Audiovisuales), las mujeres representan en este sector un 24 por ciento frente al 76 por ciento que representan ellos. Por áreas, Producción, Dirección, Guion, Composición Musical, Dirección de Fotografía, Sonido o Efectos Especiales, presentan un radio superior al 80 por ciento de varones. Ellas dominan en un 86 y un 72 por ciento en Vestuario y Maquillaje o Peluquería.

Nuestras invitadas, Rose of Dolls, Ane 'Lindane' y Naty Penadas forman parte de las mujeres creativas que estos días debaten en Bilbao en el foro Emakume On sobre cómo superar algunas barreras y ser visibles para este sector. Durante la charla que hemos mantenido con ellas, Rose, doctora por la UPV-EHU en el área audiovisual y directora del evento Seriesland, está convencida de la necesidad de seguir tocando muchas puertas. "Ojalá Emakume On no fuera necesario. Agradezco a todas las instituciones que participan que nos ayuden a debatir y generar sinergias entre nosostras pero la cita está abierta en Bilborock a todos, hombres y mujeres."

Un debate que nace de otra iniciativa municipal, 'Ideak Martxan' desde donde el Ayuntamiento de Bilbao trabaja por animar a participar al público más joven.