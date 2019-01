Lander Martinez: "A todas luces como Elkarrekin Podemos"

El secretario general de la formación morada en Euskadi, Lander Martínez anuncia en una entrevista en la Ventana de Euskadi que concurrirán a las elecciones municipales con la marca Elkarrekin Podemos, aunque quedan por cerrar los acuerdos con Ezker Anitza y Equo para completar las listas, una vez que se celebren las primarias.

Martínez acusa además al gobierno vasco de dialogar poco con la oposición y asegura que aunque ha habido algun contacto, no hay una negociación para un eventual apoyo de su formación a la ley de acompañamiento de los presupuestos, por lo que no cuenta con el apoyo de Elkarrekin Podemos a día de hoy. "Parece que no aprenden", según ha dicho.