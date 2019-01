Buscando la esencia de un quemasangre gaditano

La quinta función de Preliminares encuentra el arte y el ingenio de la chirigota del Selu, así como la hermosa presencia de la comparsa de Fran Quintana.

Desde las azoteas gaditanas

El tango de Quico Zamora suena nuevamente en el Gran Teatro Falla en este caso con las letras de Juan Fernández y el barbateño Manuel Varo. Unos vigilantes en las azoteas de Cádiz, con la Bella Escondida de fondo. Similar, pero no es lo mismo que aquella comparsa de Luis Rivero. Tango a Hacienda y el dinero que se llevan, frente a los coristas, que no salen por dinero. Cuplés de ida y vuelta, con un buen estribillo. Bonito y cortito popurrí, como le gusta a Quico. Destaca el compás del final.

Rompecabezas en cada pieza

Una idea complicada de dirigir al principio que parece que va a arrancar la presentación de Los Cobardes. La presentación misma un rompecabezas con piezas sueltas, cuyos diseños de los puzles nos recuerda a los utilizados para sensibilizar con el autismo. En el primer pasodoble se hacen un pequeño lío con lo que van reivindicando, piezas que le faltas. Sin embargo, el pasodoble dedicado a una intérprete de lenguaje de signos que estuvo presente en el escenario. Buena letra hacia los que no pues escuchar y mejor cantado que el anterior. Cuplés por tanguillos, añejo. El popurrí no aguanta el tirón y decae la interpretación. No obstante, se nota la evolución con respecto al pasado año.

Pa estar escondío no valen, pero sí pa la chirigota

La chirigota del Titi de Algeciras presentó sobre el escenario un hombre poca cosa que se tiene que encargar de todo en su casa y no sabe. Presentación con algunos gags televisivos, pero poco más. Los pasodobles bien cantados, se nota la experiencia del grupo. En el primero hablan de su sentimiento chirigotero y en el segundo una defensa a la mujer. En el segundo algo más enrevesado con un populista final a favor de la prisión permanente revisable. Cuplés normalitos sobre un arreglo frustrado de la bicicleta de la niña y un GPS con el que por poco tiene un accidente. Popurrí lo mejor. Simpático y con golpes.

Contra la lacra de la droga

‘Narcos’ es una oda a su tierra. A los hombres y las mujeres del Campo de Gibraltar, pero también extensivos a Sanlúcar o Barbate. Fuerza en la presentación y, pese a llevar una voz femenina, no abusan de ello. Es una más y eso se agradece para seguir normalizando la incursión de la mujer. Doble reivindicación por tanto. En el primer pasodoble piden disculpas por luchar por su tierra y en el segundo argumentan los motivos. Bien es cierto que la comparsa tiene calidad, pero ellos sacrifican la competición por la lucha a su tierra. Popurrí en esa línea. Mucha fuerza con la comparsa y con la lucha contra los estereotipos.

Buscadores de la esencia pura del Carnaval

Con doce componentes y sin puntueo se presenta una chirigota añeja pero con la frescura de unas voces modernas. Apuesta fuerte la de Fran Quintana que le sale redonda con ‘Los Buscadores’. Al ritmo de un tres por cuatro picaíto suenan los pasodobles exquisitos. Letra del primero al tipo y el segundo a una crítica de lo que es hoy el carnaval, pero visto desde una persona de 2050. Buena crítica. Cuplés simpáticos, bien tirado el primero y el segundo, aunque bueno hacia unos rizos de Turquía con olor a pescado (un poco reiterativo lo del hedor genital). Estribillo de caramelito. Bien cantado sonando las voces del Galleguito. Popurrí una obra para enmarcar, cuidadosamente estudiado para mostrar la esencia pura del carnaval que se está perdiendo. “Si mi pueblo renuncia al Carnaval está renunciando a un tesoro”. Buena comparsa, oro puro.

Un quemasangre mu flamenco

Que la chirigota del Selu va siempre al límite con la interpretación no es nada nuevo, pero se agradece que lo siga haciendo. Un personaje costumbrista llevado al extremo que no falla en su puesta en escena. Con un toque flamenco estos personajes rompen desde la presentación con un pito un tanto desagradable, pero claro, es un quemasangre. Pasodobles buenos, pero de Preliminares, a destacar el dedicado a los calvos. Se intuye margen de mejora. Sin embargo, los cuplés buenos, con arte y bien tirados. Popurrí algo irregular, pero no deja de ser una gran popurrí, con un personaje llevado al extremo con historias cotidianas de ayer y hoy.