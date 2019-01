Las bajas obligan a forzar

Llega la hora de comprobar el fondo de armario. Cervera tendrá tres bajas para el partido de este domingo ante el Oviedo. El entrenador cadista no podrá contar con tres titulares indiscutibles en el equipo amarillo. Jairo Izquierdo se perderá los dos próximos partidos, mientras que Rober Correa y Marcos Mauro sólo se perderán el próximo duelo.

El entrenador cadista tendrá que tirar de Sergio Sánchez para acompañar a Keco en el eje de la zaga. El central catalán se lesionó en el partido ante el Málaga y desde entonces no juega ni aparece por las convocatorias. Por eso, aunque apunta a la titularidad, tiene alguna opción Edu Ramos. Más complicado lo tendría el recién llegado Pantic, que con tres entrenamientos no llegaría para ser titular ante el Oviedo.

El lateral diestro será para David Carmona. El jugador cordobés comenzó la liga jugando como titular, también por la sanción de Correa, pero en la segunda jornada de liga el extremeño recuperó la titularidad. Este sería su sexto partido de liga y su tercero como titular. El anterior lo jugó tras un fallo de Correa, precisamente ante el Oviedo, que acabó costando un gol a los amarillos y Cervera castigó el error del lateral extremeño, que dejó su sitio en el equipo a Carmona en el partido ante el Mallorca. La copa le dio minutos y este domingo tendrá una nueva oportunidad.

En el caso de Jairo su sustituto presenta más alternativas. Cervera podría apostar por acomodar a Álex en el perfil zurdo y así dar entrada a Jose Mari, que regresa tras cumplir sanción. Tamibién tiene posibilidades Ager Aketxe desde el perfil zurdo, o colocar a Manu en el costado y alinear junto con Lekic a cualquiera de los medias puntas.

También son opciones reales la entrada al equipo de uno de los jugadores recién llegados en este mercado, Machís o Querol, siendo el venezolano el que tendría más posibilidades de entrar al campo desde el inicio.