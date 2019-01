Selu Piulestán: "¡Qué curioso!"

En esta situación de comodidad en la que me encuentro, no puedo ocultar mi estado de relax y verlas venir “tirao” en el sofá de mi casa, todo cuanto acontece en el concurso y le rodea, ya que para desgracia de unos y regocijo de otros, el hecho de no salir en mi cuarteto este año me da una visión más objetiva y menos tensionada que nunca. Pero varias cositas me han llamado poderosamente la atención, o no.

¡Qué curioso que todo siga igual! ¡Qué curioso que las agrupaciones prácticamente repitan tipos cada año! ¡Qué curioso que algunas a pesar de que llevan viniendo algunos años sigan teniendo los mismos errores, que si la octavillita chirriante, el desafino de las coplas, figurantes sin un por qué!

¡Qué curioso que la prensa escrita haga sus crónicas como si fuera <<un corta y pega>>de las del año anterior! ¡Qué curioso que la radio sigan diciendo las mismas chorradas año tras año sin detenerse si eso es precisamente lo que quiere escuchar los radio- oyentes! ¡Qué curioso que las hienas tuiteras anónimas sigan vomitando las mismas maldades hirientes y siempre a las mismas agrupaciones para su regodeo y mostrando así un protagonismo que a nada le conduce de “entendíos” en la materia!

¡Qué curioso que los jurados paralelos sigan haciendo de las suyas puntuando más por amiguismo y nombre que por calidad! ¡Qué curioso que el público que visita el Falla en cada una de las sesiones sigan siendo en su mayoría fuera de las fronteras de nuestra trimilenaria ciudad, a los cuales los inalámbricos no tienen otra cosa que preguntar entre agrupación y agrupación, día tras día ¿y tú de dónde vienes?!

¡Qué curioso que se abra el eterno debate de clásico o moderno, pasodoble serio o de cachondeo, parodias rimadas o sin rimar! ¡Qué curioso que aquellos que llevan dos días en esto comenten la actuación de una agrupación y encima les diga cómo tienen que hacerla (“ira” que yo llevo más de 30 años yendo al Carranza y aún no me han dado el carnet de entrenador)! Y me paro ya, que voy a ver la sesión de hoy a ver si encuentro alguna curiosidad más.