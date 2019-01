Andando Burgos pide que no se construyan más aceras-bici

La asociación Andando Burgos asegura que "la calle no debe lograrse a costa del espacio peatonal sino a costa de la calzada" y pide que no se construya "ni un metro más" de acera bici, porque se resta espacio reservado para los peatones, se incita a incrementar la velocidad de circulación de las bicicletas y aumenta también la inseguridad de ciclistas y peatones en los trayectos segregados en estas zonas peatonales y de los usuarios de la bicicleta en las intersecciones con la calzada. Según Andando Burgos, el modelo de acera bici tiende a “normalizar”, por contagio, el uso de las aceras como espacio circulatorio de las bicicletas y el único que gana es el usuario del coche, que no tiene que compartir su espacio.

El colectivo sugiere la creación de "una unidad de la Policía Local montada en bicicleta, que dará mayor visibilidad y prestigio a este modo de movilidad", y que además podría observar conductas inapropiadas de todos los usuarios y dar ejemplo a los ciclistas noveles de cómo se circula en condiciones de seguridad por la calzada. También pide al Consistorio que se lleve a cabo un "examen sobre el exceso de aceras-bici en la ciudad y se proceda a su paulatina reversión", empezando por las que considera zonas más críticas, donde la "acera bici" tiene más superficie que la destinada a peatones.

Andando Burgos asegura que el Ayuntamiento está materializando "un modelo obsoleto y desatinado de infraestructura ciclista, basado fundamentalmente en las aceras-bici y en la segregación de itinerarios ciclistas en los espacios peatonales compartidos". El colectivo apoya "la necesaria ampliación y mejora de las infraestructuras ciclistas en la ciudad", aunque califica el resultado actual de insuficiente, incoherente y "con una presencia a todas luces excesiva de las aceras-bici".