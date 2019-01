A última hora de la tarde de este jueves llegaba a la isla la quinta cara nueva que ha traído Víctor Moreno para el primer equipo del CD Tenerife. Isma López era recibido por Toño Hernández y atendía a los medios de comunicación que le esperaban en la zona de llegadas del aeropuerto de Los Rodeos, reconociendo que "el Tenerife es un histórico del fútbol español. Aunque no me planteaba salir de Chipre, me ha convencido el proyecto deportivo que me han presentado desde el primer momento y cuando te presentan algo así tienes que aprovecharlo desde el primer momento" manifestó el jugador.

El último refuerzo blanquiazul apuntaba sobre sus nuevos compañeros de vestuario que "respeto a los que están aquí y vengo a aportar. Conozco a Héctor Hernández con quien guardo una buena relación. El tiempo dirá si podemos ir creciendo poco a poco", señaló un Isma López que ya ha tenido sus primeras conversaciones con el que será su entrenador: "Hablé con el y está encantado de que esté aquí, mostrándome todo su apoyo lo que ha ayudado a que me decantara por esta interesante opción", finalizó.