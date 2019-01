PP y tripartito se enfrentan por las valoraciones de la presencia de Ronda en Fitur

El paso de Ronda por Fitur ha vuelto a hacer que salten chispas entre el equipo de Gobierno y el PP después de que los populares hayan criticado duramente la falta de transparencia que Turismo de Ronda ha tenido con respecto a la presencia de la ciudad turística en la feria turística.



Por ello, el Partido Popular va a exigir al equipo de gobierno un informe completo sobre la participación de Ronda en FITUR y ha anunciado que va a hacer un seguimiento de los acuerdos pactados por los empresarios rondeños en la feria internacional de Turismo. El objetivo, dicen, es comprobar de qué manera van a llegar hasta la ciudad del Tajo los 15 millones de euros que han previsto desde el Ayuntamiento ya que ni siquiera el consejo de administración de Turismo de Ronda tenía constancia de las reuniones que se iban a mantener. Así lo ha asegurado el concejal popular Jesús Vázquez, miembro de dicho consejo, quien ha explicado que es la primera vez que se realiza esta participación en la feria de Madrid sin informar previamente a los miembros del organismo. Los populares también han puesto en duda el buen balance económico que ha realizado su responsable, Isabel Barriga, asegurando que la concejal pretende "tomarnos por tontos", ha dicho Vázquez.

La reacción por parte de la edil andalucista no ha tardado en llegar. Lo ha hecho asegurando sentirse "muy dolida" por las declaraciones de Jesús Vázquez. Barriga asegura que los datos que ha ofrecido no son invenciones suyas sino que son cifras extraídas por parte de la empresa rondeña 'Baiti Innovaciones' que se ha encargado de organizar el paso de Ronda por Fitur y ha sido la que ha llevado a cabo este estudio económico.

Por ello, la responsable de Turismo ha pedido al PP que no vuelva a poner en duda ni su honorabilidad ni la profesionalidad de una empresa de la ciudad. "Si no saben de números por lo menos que no hablen", ha dicho la edil.

Con respecto a la falta de información ofrecida al Consejo de Administración de Turismo de Ronda, Barriga ha defendido que se ha dado información acerca de la cita turística desde el pasado mes de noviembre y que el edil popular se interesó por ella, dos días antes del inicio de la feria de Madrid.

Además, dice la andalucista que la oferta que la ciudad presenta en Fitur es una decisión política que no necesita de aprobación por parte del consejo.