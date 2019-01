Tino augura novedades en el cierre de mercado

Con muchos nombres propios y algunos encadenados. De esta forma afronta el Deportivo el frenético último día de mercado de fichajes. “Es un día de cierre de mercado y diría que habrá novedades. Diría que van a ser en plural. “, augura Tino Fernández en su comparecencia ante los medios. El mandatario blanquiazul reconoce que le hubiese gustado llegar a estas horas finales con las operaciones ya cerradas, pero el mercado invernal tiene sus particularidades.

“Este es un mercado en el que en el último momento puedes haber mejores oportunidades. Pero creo que tenemos una grandísima plantilla”, explica el presidente del Depor. Para Fernández, los movimientos que dirija Carmelo sólo se harán “en caso de que encontrásemos alguna operación realmente diferencial, porque creo que estamos muy bien cubiertos”.

El primero en salir fue Carles Gil. El valenciano puso ayer miércoles punto y final a su etapa en A Coruña. “Son situaciones que se plantean y que si son beneficiosas para todas las partes se dan por buenas. Es un gran jugador y va a un gran proyecto como la MLS”, comenta el presidente herculino.

Tras la marcha de Gil, varios jugadores tienen la opción de salir del Deportivo en el último día de mercado. “Podría haber alguna salida más. En algunas se está trabajando, pero si no las consideramos interesantes todas las partes no las haremos”. Destaca Tino Fernández que el Deportivo no podrá fácil ningún movimiento, y menos la marcha de jugadores importantes para Natxo González. “No vamos a facilitar ninguna salida de nadie que consideremos que está siendo protagonista en el equipo. En ese caso, seguro que no”, concluyó.