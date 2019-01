La jueza abre la vía de la compensación económica a la Compañía de Tranvías

El auto señala que la empresa concesionaria tiene derecho, si la justicia le da la razón en el contencioso que mantiene abierto contra el Concello, de obtener un resarcimiento por las pérdidas económicas.

El paquete de medidas que entra mañana en vigor está cuantificado, según el gobierno municipal, en 2'6 millones de euros. Una merma de beneficios para la concesionaria que, según ha podido saber Radio Coruña Cadenaser, podría repercutir en la renovación de la flota o la modernización del servicio. Grandío asume que, en caso de que la justicia dé la razón a la Compañía de Tranvías, el Concello deberá indemnizarla.

Es la primera vez que un gobierno local consigue una rebaja del precio del billete del bus urbano aunque las consecuencias podrían ir más allá de este mandato. Los usuarios con tarjeta deberán actualizarla con los nuevos precios, y los nuevos pasajeros, menores de trece años, pueden sacar su carnet en la Estación de Autobuses en horario de cuatro a siete de la tarde.

El auto de la jueza Rosa Agrasso señala que deben ponderarse los intereses públicos y privados en el conflicto, con lo que abre la vía de la compesación económica para la concesionaria.

Los intereses privados, según nota pública del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, vienen "constreñidos a perjuicios económicos" que son facilmente evaluables y, por ello, resarcibles. El interés público, sin embargo, no resulta compensable porque los ciudadanos que no se benefician de la bajada de tarifas no se pueden cuantificar a la hora de utilizar el servicio. La jueza indica en la resolución que la concesionaria "ni ha invocado ni ha acreditado que con esa minorización de ingresos la explotación del servicio sea inviable" ya que continúa obteniendo beneficios. La magistrada recuerda que para que los perjuicios económicos amparen la solicitud de medidas cautelares, la jurisprudencia exige "que se prueben adecuadamente los daños y perjuicios de imposible reparación, no bastando la mera invocación genérica".