El C. B. Elda Fem. no acusó las bajas (27-76)

El pabellón municipal “Rafael Pastor” de Alicante acogió el partido de la segunda jornada del Grupo D del Campeonato Preferente de baloncesto sénior femenino que jugaron el C. D. Xelasport y el C. B. Elda y que acabó una contundente victoria para el equipo eldense (27-76).

La entrenadora del equipo eldense, Inma Payá, tuvo que echar mano del equipo júnior para paliar las bajas, aunque desde el inicio del choque, las mismas no se notaron ya que las eldenses metieron la directa a base de contraataques que le dieron una holgada ventaja con la que afrontar con relativa comodidad el resto del partido. Sin embargo, en el segundo cuarto, el equipo eldense entró en una dinámica negativa contagiándose del ritmo que el equipo alicantino quería imponerle al juego a lo que hubo que unir el exceso de confianza que le dio la ventaja en el marcador motivando que hubiera cierta relajación en las labores defensivas. Los tiros no entraban y no había circulación de balón lo que quedó reflejado en un cuarto igualado (9-10) para el C. B. Elda Fem. que al descanso dejaba una mala sensación.

En el asueto, la entrenadora del equipo eldense insistió en que la defensa es el pilar más importante de su juego y que si lo aplicaban podrían salir al contraataque como el primer cuarto ya que se les atragantó poder atacar estático la zona.

El tercer cuarto empezó con varios errores visitantes que solucionarían con una defensa un poco más activa que hacía recuperar el balón y poder correr en ataque agrandando la ventaja. El último cuarto no fue muy distinto, siguieron con una defensa alta saliendo al contraataque que unos desafortunados problemas en jugadoras locales les hizo jugar unos minutos contra cuatro con lo que la ventaja final fue un reflejo del partido (27-76).

Desde el club eldense quieren “resaltar la actitud del equipo local que, pese a las pocas jugadoras, dieron la cara hasta el final, y la capacidad de nuestro equipo de poder cambiar esa dinámica negativa y cambiarla a positiva además del gran esfuerzo que van a realizar las dos jugadoras júnior que nos han reforzado, con grandes intervenciones en el partido”.

Con la de este domingo, el C. B. Elda Fem. sumó la segunda victoria consecutiva “en la que sacamos muchas cosas a mejorar, pero con una motivación extra para afrontar el difícil encuentro del próximo sábado contra el C. D. Onil”. El partido contra el líder se jugará a partir de las 20:00 h en el pabellón municipal “Ciudad de Elda – Florentino Ibáñez”.