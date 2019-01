El Partido Popular de Elda pone en duda la confirmación del IVACE para la subvención del polígono Campo Alto

La reforma del polígono Campo Alto de Elda es uno de los proyectos más esperados en la ciudad, ya que supone la renovación de la señalítica, el alumbrado, el sistema de alcantarillado, la redistribución de zonas verdes o la instalación de fibra óptica o gas.

Todo ello sería posible gracias a la subvención que la Conselleria debe conceder para este fin, financiando más del 70% de esta reforma supera los 500.000 euros en total.

Sin embargo, uno de los requisitos para obtener la subvención era gastar y justificar el 45% de la obra antes del 31 de diciembre de 2018. Una parte que el Ayuntamiento de Elda no ha podido cumplir y que por ello solicitó a la Conselleria que modificara las condiciones de la subvención porque Elda no había sido el único municipio que se encontraba en la misma situación.

El Partido Popular de Elda, a través de Francisco Muñoz, su portavoz, explica que desde que se adjudicara formalmente la empresa adjudicataria el pasado 21 de diciembre en Junta de Gobierno hasta ahora, no se ha obtenido respuesta sobre el asunto y teme que se llegue a perder la totalidad de la subvención.

Según Muñoz, el pasado 23 de enero el ingeniero técnico del Ayuntamiento de Elda pidió a Intervención Municipal un informe de la situación financiera del proyecto y la conveniencia de iniciar la obra.

A lo que Intervención contestó que como el ayuntamiento ha incumplido los plazos y en el ejercicio 2018 no han gastado 427.000 euros, hasta que el Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial no aclare la situación “le dicen al ingeniero que mejor no inicien la obra porque consignación presupuestaria no hay”, según Muñoz.

Por ello, el pasado 28 de enero, el ingeniero informa que a la espera de la decisión, se aplazará el acta de replanteo, dejando la obra paralizada y con la posibilidad tal y como explica el portavoz popular, de perder el medio millón de euros de esa subvención.

Por su parte, Vicente Deltell, edil del área, explica que el IVACE ya ha confirmado que mantienen los 550.000 euros concedidos para la subvención del proyecto de Campo Alto, suprimiendo las condiciones exigidas durante el año 2018 por el incumplimiento de plazos.

Y ahora, tan solo falta la resolución oficial y “que se complete el importe de la obra presupuestada en más de 750.000 euros”. Un trabajo que ya se está tramitando con la concejalía de Hacienda para que la obra comience cuanto antes.