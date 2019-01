Jerez solicita la ampliación de la Zona Franca junto al aeropuerto

Jerez va a pedir formalmente a Zona Franca de Cádiz su ampliación en la ciudad, la instalación de un recinto fiscal junto al aeropuerto. Todos los partidos han respaldado en el pleno municipal una propuesta del Partido Popular, propuesta que ya se anunció y que nunca prosperó desde que los populares lo anunciaran y lo comprometieran en 2013, hace más de cinco años.

La presentación del recinto fiscal no llegó a pasar de la firma de un protocolo de intenciones, ya que, a día de hoy no existe ni la solicitud del proyecto, no el propio proyecto, ni la financiación del mismo.

Antonio Saldaña, portavoz del PP, defiende que este recinto fiscal incrementaría las oportunidades de negocio en la ciudad.

La propuesta ha salido adelante con los votos de todos los concejales, aunque desde PSOE, Ganemos, IU y Ciudadanos han tachado a los populares de oportunistas por recuperar ahora una iniciativa que ya presentaron días antes de las elecciones municipales de 2015.

Santiago Galván, delegado municipal de Economía, acusa a los populares de vender humo.

Desde IU entienden que el siguiente paso es pedir a Zona Franca que diga cuáles son sus intenciones. Raúl Ruiz Berdejo, portavoz de IU.

Pero las intenciones de Zona Franca, al menos en el corto y medio plazo, ya se conocen y no pasan por ampliarse en Jerez. Así lo ha afirmado esta misma semana la delegada del Consorcio, Victoria Rodríguez en una entrevista en 7TV. Hemos resumido al máximo las declaraciones de Rodríguez, que concluye que no hay intención de abrir un recinto fiscal en Jerez que llevaría mucho tiempo y dinero, algo que no es viable en este momento.

En otro orden de cosas, el pleno ha aprobado una prórroga del Estatuto de las ELAS para garantizar hasta final de año el pago íntegro de las transferencias que cada mes reciben por parte del Ayuntamiento de Jerez. El delegado municipal de Economía, Santiago Galván, ha defendido que el consistorio ha aumentado en 2018 las cuantías que transfiere a cada una de las siete entidades locales autónomas y garantiza que así seguirá siendo hasta al menos final de año. Pese a esta subida de los ingresos, los alcaldes de La Barca y Torrecera han criticado que no se haya contado con ellos para negociar el documento.

También en la sesión plenaria de este jueves se ha frenado una modificación del PGOU de Jerez para legalizar el parque comercial Luz Shopping. La ausencia de una concejal de Ganemos y la abstención del PP y Ciudadanos ha provocado que no haya salido adelante esa modificación puntual del PGOU para regularizar la situación de este centro comercial. Un juzgado ha ordenado la demolición de la parte central de Luz Shopping, aunque este auto ha sido recurrido ante el TSJA. La formaciones que han votado a favor de la modificación del PGOU, han recordado la importancia de defender los puestos de trabajo en la superficie comercial.

Así las cosas, el PP ha presentado en el pleno una propuesta para que Jerez defienda la tauromaquia y todos los grupos han apoyado el nombramiento de Paco Cepero como hijo predilecto de Jerez.