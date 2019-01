La calle del Olvido.....a Pepe Ravelo

En el año 1989, Enrique Urquijo nos regaló una deliciosa canción que marcó una época: “La calle del olvido”. Y escuchándola el otro día me acordé de un olvido, de una calle, la que nunca tuvo el bueno de Pepe Ravelo, que ahora está disputando el partido más importante de su vida, que dicho sea de paso, está ganando.

Lo ha sido todo en el Xerez, en el que se fundó en 1947 y llegó a ser presidente en el que ahora conocemos con otro apellido. No daré nombres, pero hay calles de Jerez que reconocen a gente bastante menos ilustre que Pepe. A pocos conozco que hayan presumido tanto de Jerez sin haber nacido aquí. A pocos conocí que quisieran como él quiso a su Xerez, a pocos que sufrieran tanto cuando su club se desangraba.

Ravelo es un luchador, un tipo solidario, un amigo, un consejero que aconsejaba, un presidente que presidía, un apoyo cuando flaqueabas. Nunca olvidaré el día que apareció cuando más lo necesitaba, cuando faltó mi madre. No hizo falta que me hablara, su mirada me consoló.

Escribió Urquijo en esa calle de su olvido que `vagan tu sombra y la mía, cada una en una acera por las cosas de la vida´. Pues yo paseo diariamente por las cosas de la vida y en ninguna de las aceras veo tu nombre.

Y Pepe no tiene una calle, porque esta ciudad es así de ingrata y no siempre honra a quienes lo merecen. Pero lo importante es que vamos ganando el partido, porque a ti, querido amigo, pundonor, coraje y lucha, nunca te han faltado. Fuerza y honor y si no tienes una calle a tu nombre, tienes tu nombre en cientos de corazones, entre ellos el mío.