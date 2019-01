"El ansia de querer estar arriba nos impide estar tranquilos"

Rafael Coca, presidente del Xerez DFC, espera que el equipo empiece ya a sumar de tres en tres y que pronto se meta en los puestos de liguilla.

Por eso entiende que “estos próximos cuatro partidos – tres de ellos en Chapín- van a ser clave, y nos puede acabar dejando si ganamos entre los cuatro primeros”.

Finalmente el Guadalcacín ha decidido que el encuentro de la jornada 29 ante el Xerez DFC se dispute en el Fernández Marchán, decisión que el mandatario xerecista comprende, porque si yo fuera el entrenador o jugador del Guada querría jugar en mi campo, no es lo mismo jugar en casa que fuera, nosotros lo sufrimos en nuestras carnes cuando tenemos que salir”.

Rafael Coca lamenta eso sí, no haber ganado ni al Arcos ni al Cabecense en los dos últimos encuentros que ha disputado su equipo, “pero el fútbol es muy caprichoso, el otro día tuvimos muchas oportunidades de marcar, pero la pelota no entró”.

Entiende que el socio se enfade cuando no llegan las victorias, “porque ve que el equipo se puede meter arriba y no lo hace, pero enfadados nos vamos todos. El ansia de querer estar arriba no nos permite estar tranquilos”.

El presidente del Xerez DFC defiende el trabajo de Pepe Masegosa al frente del equipo y no se plantea ningún cambio aunque se pierda ante La Lebrijana, “no podemos estar en esa tesitura de si no ganamos hay que echar al entrenador, esa no es la solución y ya lo vimos con la anterior Junta directiva en División de Honor, con cuatro entrenadores y no subimos a Tercera y ahí sí que perdimos un año entero. Nadie me puede asegurar que echando al entrenador ascenderemos de categoría”.

Pero si los jugadores notan cada semana la presión por ganar, también la nota el presidente y su Junta Directiva y por eso reconoce que “te desgastas porque a veces las críticas que recibimos no están fundamentadas, no tienen razón. Algunos comentarios se dicen sin saber la verdad, desde el más profundo desconocimiento de la realidad de este club”, concluye en la Cadena SER.