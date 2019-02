Bódalo: "Con dos candidaturas de izquierdas es imposible quitar a Hidalgo del Ayuntamiento"

Comparecían en rueda de prensa dos de las precandidatas en el proceso de primarias del Círculo Territorial Podemos Jódar, Isabel Montávez Pastrana y Manoli Blanco Moreno, acompañadas por el responsable local del SAT, Andrés Bódalo.

La primera intervención correspondía a Isabel Montávez Pastrana, que también es responsable local del Círculo Territorial Podemos Jódar, que explicaba el proceso interno de cara a elegir a sus candidatos de cara a las Elecciones Municipales, “…Desde mayo del año pasado, tanto Izquierda Unida como Podemos Jódar venimos manteniendo reuniones periódicas, para intentar confluir e ir juntos en las próximas municipales, con una candidatura popular que represente a todos y a la gran mayoría de las ciudadanas y ciudadanos de Jódar. El Círculo Territorial Podemos Jódar está inmerso en un proceso de primarias internas, posteriormente, el resultado que arroje nuestro proceso, servirá para confluir, a través de las primarias, con los compañeros de Izquierda Unida, independientes u otras organizaciones, movimientos sociales… Que quieran participar en una candidatura popular, que devuelva el ayuntamiento al pueblo. De nuestro proceso interno de primarias saldrán unas compañeras y compañeros que representen a nuestra organización en procesos de confluencia que están por llegar y que seguro llegarán… Y si los acuerdos nos dicen que tenemos que ir así, iremos así, en el puesto número 4 o en el 17, los acuerdos nos vienen desde Madrid y desde Sevilla, que Podemos Jódar no tiene unos acuerdos, nosotros, al día de hoy, seguimos con la ‘Confluencia’, y seguimos apostando por la unidad de la izquierda en Jódar, para llegar al ayuntamiento…”.”.

Sobre ese proceso, “de confluencia”, Andrés Bódalo, que también es miembro inscrito del Círculo Territorial Podemos Jódar, apuesta, de forma decidida, por una candidatura única, para lo cual, anunciaba, se van a implicar desde la dirección regional tanto de Izquierda Unida, con Antonio Maíllo, y Podemos, con Teresa Rodríguez, “…Los que estamos trabajando porque haya una candidatura única en Jódar de izquierdas, la izquierda real de Jódar se tiene que unir… La única manera de conseguir la alcaldía, y quitar del ayuntamiento al PSOE, es con la unidad. Si alguien piensa que si hay dos candidaturas va a poder quitar a Hidalgo del ayuntamiento, eso es imposible, y lo sabemos todos. Nos faltan tres meses para llegar a las elecciones, ahora es cuando es el momento del pueblo. Ahora es cuando el pueblo tiene que pronunciarse, y que le demos vueltas a la imaginación para que, entre todos, convencer a nuestro pueblo de que el ritmo y la dirección en la que vamos (refiriéndose a los 8 años de gestión socialista) no es la correcta, hay que ser radicales, así no vamos a ningún sitio, así vamos a la ruina, vamos a la barbarie. Hay que desmantelar con cabeza y unidad. A eso es a lo que llamamos, en estos momentos, Unidos Podemos, tenemos tres meses para hacer los deberes…”.

A pesar de ser el tema central de la rueda de prensa, el proceso de primarias en Podemos, en ningún momento se hacía referencia a las jornadas en las que se realizará la votación presencial, aunque esta redacción puede confirmar que será los días 2 y 3 de febrero, en la sede de Podemos Jódar, calle Cronista Narciso Mesa Fernández, 1 Bajo (Edificio Talavera), de 17 a 20 horas.

Por su parte, Manoli Blanco Moreno, que también es concejala de Ganemos Jódar, centraba su intervención en la situación de la carretera A 401, anunciando una concentración en la Plaza del Ayuntamiento de Jódar para el próximo 8 de febrero, mismo día y misma hora a la que Izquierda Unida tenía prevista, inicialmente, la presentación de Juana Cazorla como candidata a la alcaldía, con presencia de miembros de la dirección provincial, “…Hago una invitación a la participación… Otra vez, y no será la última, por desgracia, tenemos que hablar de la carretera A 401, tenemos que volver a incidir en el estado catastrófico que se presenta esta carretera. Son muchos años sufriendo las consecuencias que arroja la conservación de la A 401… Desde Podemos Jódar hemos solicitado una concentración en la Plaza del Ayuntamiento, tanto a la Delegación del Gobierno, a la Delegación de Fomento y a la Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía. Nuestras reivindicaciones son claras, la carretera A 401 necesita un arreglo urgente, no podemos permitir que más gente deje su vida en el asfalto. Por lo tanto, desde Podemos Jódar hacemos un llamamiento, extensivo a las organizaciones políticas, movimientos sociales, ciudadanos y ciudadanas en general, ayuntamientos, usuarios, incluido, por supuesto, nuestro ayuntamiento. Hacemos un llamamiento a la participación en la concentración el próximo viernes, día 8 de febrero, a las 6:30 de la tarde en la Plaza del Ayuntamiento. Le haremos llegar la invitación a los ayuntamientos de los municipios afectados por este asunto. En estos días señalizaremos los puntos negros de esta carretera, en el tramo comprendido entre nuestro pueblo y Úbeda, tramos fatídicos y peligrosos, por no decir catastróficos…”.

Sobre este tema, Bódalo llegaba a responsabilizar al alcalde de Jódar de no haberse puesto al frente para que esa carretera se arregle lo antes posible, “…Hay que tomar la iniciativa para que esa carretera se ponga en mejores condiciones, para que los accidentes que está habiendo, dejen de producirse. Estamos viendo que en los últimos 15-20 años ha habido muchísimos fallecidos. Hay puntos negros, y es un problema que tenemos que solucionarlo, para que esta carretera no sea un peligro, porque seguramente no haya carretera, en este país, que haya tenido tantas víctimas en tan poco tiempo… Ante eso hay que responder, y nosotros ya hemos querido responder, nosotros hicimos una iniciativa de hacer una concentración (que al final no se realizó), cuando ocurrió ese trágico accidente con esas víctimas de nuestro pueblo… Ese es el objetivo de esta concentración del día 8. Todo el mundo se queja de esa carretera, de que hay que hacer algo ya, ha habido muchas voces… Si hubiera habido un alcalde en este pueblo responsable y hubiera iniciado, como han hecho alcalde de otros pueblos, de compromiso y de responsabilidad, se tendría que haber puesto al frente de que esa carretera se arregle lo antes posible…”.