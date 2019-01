"Saldremos al mercado si hay refuerzo económico, pero no podemos ahogar al club"

O presidente do CB Breogán, Suso Lázare cre que a palabra que describe o panorama actual do equipo celeste é"indertidumbre". Tra-la lesión de Dragićević o plantel queda todavía máis desequilibrado. Pese a que non hai confimraicón médica definitiva, todo apunta a que o xogador será baixa alo menos dous meses, tempo polo que asinou o seu contrato co clube.

Esta situación complica o xogo do equipo e pono entre a espada e a parede. " Estamos trabajando y hay diferentes opciones encima de la mesa. Todo lo que se comenta en la calle, puedo asegurar, lo estamos escuchando y estudiano", asegura Lázare.

O principal problema do CB Breogán agora mesmo é o orzamento. Por iso, de atoparen reforzo económico "acudiremos al mercado, pero hay que tener paciencia. No podemos ahogarnos".

Escoita a estrevista completa que Sara Meijide realizou no Ser Deportivos.