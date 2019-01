E. Lama: "O presidente non é un Ministro de Asuntos Exteriores"

Elvira Lama, la portavoz provincial del PSdeG- PSOE de Ourense, ha anunciado en los micrófonos de Hoy por Hoy Ourense que su grupo seguirá insistiendo para conocer los costes y logros de los viajes del presidente de la Diputación.

En el último pleno, los socialistas registraron 64 preguntas en relación a esos desplazamientos de los que no consta información suficiente en el Portal de Transparencia de la institución provincial. Baltar respondió durante hora y media pero el PSOE considera que informó parcialmente y no ven ningún beneficio para la provincia de esos viajes. Elvira Lama asegura que "o presidente non é un ministro de Asuntos Exteriores" y le reprocha que desconozca la realidad de la provincia por no estar en el territorio.

Sobre la calle Caudillo de Beade, Elvira Lama confirma que el PSdeG- PSOE podría recurrir a la vía judicial porque la Diputación se está situando al margen de la legalidad al subvencionar su reforma, y el concello también al no cambiar un nombre que incumple la Ley de Memoria Histórica.

Además, Elvira Lama hizo referencia al reparto de fondos públicos que practica Baltar entre los concellos de la provincia "premiando" a unos alcaldes y "castigando" a otros. Por ejemplo, expone la portavoz socialista, que el concello de A Veiga recibe unos 357€ por habitante o el de Muiños 277€, mientras que otros municipios el de O Barco percibe 4,01€ o el de O Carballiño 4,37€.