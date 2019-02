La VI Carrera Solidaria La Caixa apoya la labor de Cruz Roja y el Banco de Alimentos

La Caixa, en colaboración con el Ayuntamiento de Palencia y el Club de Atletismo Cuatro Cantones han organizado la sexta edición de la Carrera Solidaria, que en esta edición se celebrará el día 24 de febrero, y será a beneficio de Cruz Roja y Banco de Alimentos, ya que, aunque la inscripción es totalmente gratuita, se abre la posibilidad de que los participantes entreguen alimentos en el momento de la recogida de los dorsales, prevista para el mismo día de la carrera entre las 9 y las 12 horas.

Esta prueba, que tendrá salida y llegada en la Plaza de la Inmaculada, cuenta con un recorrido urbano de 5.000 metros (C/ Hospital, Plaza Cervantes, Plaza San Antolín, C/ Mayor Antigua, Bajada Palacio del Obispo, Avda. Castilla, Avda. Santiago Amón, Paseo de la Julia, Plaza España, Avda. República Argentina, Plaza Pio XII, Parque del Salón Isabel II, Paseo del Salón, C/ Mayor Principal, Plaza de León, Plaza San Pablo, C/ Hermanos Madrid, C/ Mayor Antigua, C/ Santo San Pedro) y además de la prueba senior, a partir de las 12:15 horas para los mayores de 15 años, también se prevé que haya varias para las categorías menores, las cuáles arrancarán a las 11 horas con diferentes distancias en función de las edades (prebenjamines 100 metros; benjamín, 300 metros; alevín, 600 metros; e infantil, 1.200 metros).

El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el próximo 22 de febrero y deberá realizarse de forma online a través de la dirección www.turesultado.es/carrerasolidarialacaixa y prevén premios para equipos (premio al primer equipo masculino y femenino, puntúan los cuatro primeros atletas por puestos), discapacitados (trofeo al primer atleta discapacitado, debiendo indicar esta condición en su inscripción), trofeo para los tres primeros de cada categoría, tanto femenino como masculino, excepto para la categoría prebenjamín en la que habrá premios para todos los participantes.