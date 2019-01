The Hole Zero llega a Palencia con la promesa de no dejar indiferente a ningún espectador. Un completo espectáculo que aúna cabaret, burlesque, circo y comedia con el fantástico envoltorio de un repertorio musical que nos lleva a las mejores fiestas disco del mítico Studio 54 de Nueva York.

Concretamente se trata de la precuela de The Hole y The Hole 2, que ya tuvo un existoso paso por Palencia en 2017 con su primera parte. Este capítulo de la saga nos descubre el origen del universo de "el agujero". El espectador se sumerge en su butaca en el famoso club neoyorkino, en sus fiestas, el amor, el buen rollo y sobretodo su libertad.

Al igual que en los anteriores espectáculos, hay un maestro de ceremonias que en Palencia estará interpretado por Manu Badenes. Él es el encargado de guiarnos a través de los diferentes números con un humor ácido y muy dinámico que invita a disfrutar al máximo de la experiencia que comienza en la Nochevieja del año 1979.

Según Badenes, una de las claves del éxito de The Hole Zero radica en los temas musicales, auténticos himnos que no sólo incluyen música disco sino también temas de AC DC, Kiss o Bowie. Un repertorio que enganchará a varias generaciones, desde los jóvenes hoy hasta los que fueron jóvenes en los 80.

A la primera función de este jueves 31 de enero en el Teatro Ortega, le seguirán otras seis. Dos al día hasta el domingo 3 de febrero. Las entradas para vivir la experiencia "The Hole Zero" ya están a la venta.