Silvia González es víctima de violencia de género. Su ex pareja sigue cumpliendo pena de cárcel durante el próximo año y medio aunque tendrá derecho a salir antes de ese plazo con los permisos penitenciarios y Silvia afirma que el único medio que tiene para sentirse más tranquila y estable psicológicamente es su perra de protección.

Reclama un cambio en la legislación de Navarra para garantizar jurídicamente que pueda acudir a cualquier lugar con su perra. Sin embargo, el Parlamento de Navarra pospone el debate: "Me dijeron que había cosas más importantes. Y me dijeron que ninguno de los partidos me apoyaba, excepto un apoyo de la parlamentaria Tere Sáez". Silvia González sigue con su batalla. "Sólo pido una modificación de la ley que ya está en marcha en otras Comunidades".