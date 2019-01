Zaldua: "El derbi es una oportunidad para nosotros"

-¿Siguen todavia frustrados por el empate contra el colista?

No creo que fuera frustrante, son partidos difíciles, todos los son, es que aunque sea el último no te lo va a poner sencillo. Y no fue nada cómodo de jugar, porque intentas proponer, pero ellos se cierran atrás y no te djan huecas, intentas hacer las cosas bien, pero no te sale. Entonces, son partidos que hay que jugarlos y hay que aprender de ello para seguir creciendo.

-¿No le preocupa dejar pasar esas oportunidades para que la Real deje de mirar hacia abajo y se instale en la zona noble de la tabla?

Bueno, está claro que a todos nos gustaría conseguir más victorias y ser más fuertes en casa, que es lo más importante de todo, que Anoeta sea un fortín y que delante de nuestra gente no se nos escapen puntos. Pero este año nos está costando, aunque el equipo está metido en todo, con mucha actitud, tenemos que seguir trsabajando y seguro que le damos la vuelta.

-Es que como sigan así se van a quedar en una tierra de nadie difícil de digerir...

Está la cosa complicad, la liga está un poco rara, o no se cómo decirlo. Estamos todos en cinco puntos, y contra cualquier equipo es complicado ganar. Pero debemos estar centrados en lo nuestro para intentar conseguir nuestra mejor versión, porque si lo conseguimos estamos capacitados para competir contra cualquiera, y a partir de ahí ir para arriba.

-¿Le encuentran explicación a lo que les está pasando en casa este año?

No lo se, nos está costando, y salimos siempre con la misma mentalidad, fuera y en casa. Nos estamos encontrando las soluciones que cada momento requiere, no estamos encontrando teniendo el rendimiento de otras temporadas cuando hemos sido fuertes en casa. Pero se trata de seguir, de insistir y de no parar, porque sólo así nos haremos fuertes en Anoeta, que es lo que queremos.

-Dos puntos de seis contra equipos de la parte baja...

Es que es complicado. Ya vemos cómo está la liga, está muy difícil y en cualquier campo no es fácil. Hemos logrado parar la racha de derrotas, y ahora se trata de convertir en victorias esos empates. Ojala sea ya contra el Athletic.

-Hablando de igualdad, así llega el derbi vasco...

Sí, así lo veo yo. Muy igualado. Son partidos diferentes y especiales, con todas las ganas de que llegue para ofrecer una victoria a nuestra gente.

-¿Vive Joseba Zaldua un derbi vasco de forma especial?

Sí, claro. Para todos los jugadores son especiales. De ambos equipos. Todos los vivimos mucho, da igual cómo lleguen los equipos que un derbi es otra historia, algo diferente, muy bonito. Intentaremos llegar fuertes para lograr los tres puntos que los necesitamos.

-¿Puede ser una oportunidad de redimirse de la dinámica de esta temporada en Anoeta?

Sí, puede ser, eso es. Yo creo que tenemos esa ilusión de dar una alegría ya a nuestra gente en el nuevo Anoeta, y si puede ser esta jornada, mejor, porque el derbi puede ser una buena oportunidad para ello.

-¿Llega mejor el Athletic al derbi vasco? Es que da esa sensación...

No pienso en eso. Para mí estamos bien, es verdad que nos costó el último partido, pero estamos sacando buenos resultados con Imanol, cada vez siento que estamos mejor, y creo que llegamos los dos equipos bien. Ellos también han sacado buenos resultados. Será un derbi disputado e igualado.

-¿Quién necesita más la victoria, la Real o el Athletic?

No se ellos, pero para nosotros es importante ganar, por la clasificación, por nosotros y porque queremos ganar delante de su afición, darles una buena alegría.

-Vuelve Iñigo Martínez a Anoeta y no le espera un buen recibimiento...

No se qué pasará, lo que hará la gente. A mi me sorprendió su marcha al Athletic, y como realista no me gustó, claro. Yo no lo haría, soy donostiarras, de la Rea, y no estaría cómodo.

-En lo personal, la baja de Aritz Elustondo le deja vía libre para seguir en el once, ¿cómo se está encontrando?

Bien, la verdad es que me encuentro bien. Tuve un poco de mala racha con las lesiones a final de año, pero ya encadeno entrenamientos y cada vez me estoy encontrando mejor.