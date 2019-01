Los patinetes eléctricos podrán circular por el carril - bici y no por las aceras

Zaragoza ya tiene proyecto de ordenanza sobre cómo deben circular los patinetes eléctricos. La concejala de Movilidad, Teresa Artigas, ha explicado que "podrán circular como si fueran bicicletas, es decir, por los carriles - bici y por las calles 30". Quedan excluidas de la circulación de los patinetes "las aceras, como ya habíamos anunciado". También quedan excluidos los patinetes de juguete, es decir, los de niños y niñas "que podrán seguir circulando por las aceras".

Lo ha aprobado este jueves el gobierno de la ciudad. ¿Qué pasa en las calles con velocidad máxima de 50 kilómetros sin carril bici? "No se podrá circular", ha indicado Artigas, pero "sí que esperamos que, en un plazo de tiempo no muy largo, la DGT ponga en marcha esa propuesta de una mayor planificación en todos los municipios españoles limitando las velocidades". Por el momento, "lo que nos han recomendado los técnicos municipales es que se pueda circular por las calles 30 pero no por las que se pueda circular a más de esa velocidad".

La norma también establece cómo aparcar estos vehículos: los más pequeños, los que no superan los 20 kilómetros por hora, se aparcarán igual que las bicis; y los más rápidos, igual que las motos.