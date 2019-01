La arcilla, las renovables o el hidrógeno, posibles soluciones para las cuencas mineras

Las arcillas y la apuesta de una industria vinculada a las energías renovables son el futuro de las cuencas mineras. Son ideas lanzadas de varios comparecientes en la comisión que, en las Cortes, estudia las alternativas económicas al carbón.

Para Emilio Querol, del Colegio de Ingenieros de Minas, las arcillas de Teruel son magníficas, como la cerámica de pasta blanca, "este es el gran futuro y es una parte muy importante de la minería de Teruel, por fin la suerte nos sonríe en Teruel", ha dicho, porque "disponemos de una materia prima que, si bien no resulta imprescindible para este sector, sí que aporta precio, estamos cerca y el producto es bueno". Por tanto, "si vamos mejorando el producto iremos mejorando la cuota de mercado".

Ha recordado que el sector azulejero, centrado en Castellón, facturó el año pasado 3.600 millones de euros. Querol pedía al Gobierno de Aragón agilidad: "No es de recibo que, en un sector como el cerámico que, para investigar una zona y saber si las arcillas son aprovechables o no estemos con plazos superiores a los 3 años para obtener un permiso de investigación, una vez obtenidos los permisos ambientales, cuando debería ser inferior a 3 meses o con periodos de 5 o 10 años para obtener autorizaciones de explotación".

El presidente del Colegio de Ingenieros de Minas ha planteado la puesta en marcha de un gran polígono industrial en La Puebla de Híjar, para fabricar aerogeneradores y placas para los parques eólicos y fotovoltaicos. Un polígono que estaría a 40 minutos de Zaragoza y a 40 de las cuencas mineras. En este sentido, Pedro Machín, del Cluster de la Energía, ha recordado que los parques que se van a construir a corto y medio plazo en la provincia de Teruel van a tener una gran repercusión en la creación de empleo.

En la comisión ha quedado claro que todos apuestan por una transición energética justa, que no sea acelerada y que no penalice a las cuencas mineras. Y tampoco a sectores como el del automóvil. En esta nueva jornada de la comisión, Benito Tesier, del Cluster de la automoción, era muy claro y ha señalado que "sin duda, nosotros podemos legislar sin ver una realidad, que es la de nuestro tejido industrial y lo que haremos es que en nuestras ciudades circularán vehículos que, probablemente, serán eléctricos". Apunta que "si nuestro entorno no está preparado para competir, nuestros vehículos serán chinos, japoneses o coreanos". Tesier ha ofrecido el cluster del automovil para colaborar en la búsqueda de alternativas en las cuencas mineras e "identificar las oportunidades".

Por la comisión también ha pasado Fernando Palacín, de la Fundación del Hidrógeno, que no es una fuente de energía como tal, pero se produce a partir de dos elementos que hay en nuestra comunidad: agua y electricidad.