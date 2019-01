El proyecto de presupuestos de Zaragoza, para la semana que viene

Zaragoza en Común aprobará en gobierno el proyecto de presupuestos la semana que viene. El gobierno municipal había anunciado que hoy, jueves, sería esa aprobación, pero el teniente de alcalde de Economía, Fernando Rivarés, ha reconocido que les ha faltado tiempo.

De todas formas, no parece que esos presupuestos lleguen a salir adelante porque ni se atisba la posibilidad de que el PSOE pueda llegar a apoyarlos en pleno. De hecho, hasta ahora el gobierno había mantenido que sometería su proyecto a votación, pero ni siquiera eso está ahora tan claro: "Ni sí ni no, ya veremos, dependerá de las circunstancias, a lo mejor sí o a lo mejor no".

El PSOE insiste en sus dudas sobre la capacidad del consistorio para endeudarse; han pedido otro informe al interventor, según ha indicado Javier Trívez (PSOE) en Plaza Pública, el espacio de debate municipal de cada semana en Hoy por Hoy Zaragoza. Unos presupuestos "que se han convertido, por obra y gracia de ZEC en un carnaval de la mentira", a lo que apostillaba Carmelo Asensio (CHA) que "más que el carnaval de la mentira parece el carnaval de la irresponsabilidad".

Asensio llega a apuntarse a esta teoría: "El PSOE, da la sensación, que también quiere pagar con la misma moneda lo que está pasando en otras instituciones". Una teoría que lleva meses en boca del PP. Jorge Azcón ha remarcado que el PSOE "está dando a Zaragoza en Común el mismo diálogo que Podemos le da en las Cortes".

Zaragoza en Común insiste en que, al menos, hay que sentarse. Incluso Ciudadanos parece echarles un capote frente al PSOE: "Claro que se puede aprobar un borrador, un proyecto de presupuestos sin conocer según qué datos; de hecho, por ley debería haberse aprobado antes del 15 de octubre", remarcaba Sara Fernández.

A todo esto, Zaragoza en Común vende hoy un proyecto para resolver los problemas de abastecimiento en el polígono de Malpica y alrededores. Para ese proyecto, hay financiación, pero sólo, qué casualidad, si el gobierno consiguiese aprobar su proyecto de presupuestos.