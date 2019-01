Linares y Dorado cierran la plantilla

"La plantilla está cerrada. Hemos tenido posibilidades de hacer alguna incorporación más por completar el gurpo, pero no íbamos a traer futbolistas por traer. Hemos reducido el número de jugadores y la masa salarial. Creo que aumenta la competitividad en todos los puestos". Así ha hecho balance el director deportivo, Lalo Arantegui, de un mercado invernal que no tendrá más movimientos en el Real Zaragoza. Han llegado Dorado, Linares y Guitián y se han marchado Buff, Perone, Jason Medina y Raí.

DORADO

ESPINA CLAVADA-" Más vala tarde que nunca. Llegué de Córdoba con 16 años con la ilusión de poder debutar con el primer equipo del Real Zaragoza. Entonces no tuve la oportunidad de hacerlo y ahora, veinte años después, se ha presentado la ocasión y no lo he dudado. Estoy muy ilusionado de poder ayudar y de cumplir ese sueño que traje en la mochila cuando vine de Córdoba".

OBJETIVO-"Ya veremos hasta donde podemos llegar, tampoco tenemos que volvernos locos y mirar más allá del partido del lunes porque sería perder energías. La liga te va llevando por un camino; es verdad que ahora el equipo está en una racha positiva y ojalá seamos capaces de alargarla hasta final de temporada".

LINARES

SUEÑO-"Es un sueño para mi, para toda mi familia y mi atrevería a decir que para mi pueblo. Ver a un chaval de Funetes de Ebro, de una cantera tan humilde, que pueda estar en el primer equipo del Real Zaragoza. Hoy se cumple el sueño de mucha gente".

REUS-"He vivido semanas complicadas, pero mi único objetivo era estar aquí. Había días que pensaba que este momento no se podría dar. Estoy contento de estar donde quería estar".

GOLES-"Lo que he hecho durante toda mi carrera ha sido trabajar mucho y de vez en cuando marcar algún gol. Son dinámicas y solo con trabajo se puede salir de donde estamos. Ahora atravesamos por una buena dinámica y hay que aprovecharlo para no bajar el nivel".