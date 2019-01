Interior retira a 32 policías de refuerzo en extranjería desde 2017

La Comisaría Provincial de Almería observa con preocupación las carencias de personal en plena crisis migratoria. La Dirección General de la Policía (DGP) ha comunicado la finalización del plan de refuerzo de la Brigada de Extranjería y de la Brigada Seguridad Ciudadana y siembra la incertidumbre sobre los recursos disponibles para las labores de recepción de pateras, identificación de inmigrantes irregulares e investigación de las mafias de traficantes.

La comisión de servicio aprobada hace un año y medio para apuntalar la plantilla en la provincia acaba hoy.



La Comisaría Provincial de la Policía Nacional en Almería pierde de un plumazo 32 agentes este jueves y, si no hay un giro de última hora, tendrá que apretarse el cinturón para cumplir con los trámites de extranjería en un momento especialmente exigente por las dinámicas migratorias. No en vano, la cifra de inmigrantes rescatados en pateras en la provincia de Almería se ha duplicado en el mes de enero de 2019, en comparación al mismo periodo del año 2018.



Los sindicatos claman contra una decisión que consideran “política” y que compromete la protección de Almería por la detracción de agentes en servicio de seguridad ciudadana para cubrir la llegada de pateras. El Sindicato Unificado de la Policía (SUP) ha lamentado la falta de personal en Almería y ha advertido de las consecuencias para los servicios diarios. El SUP considera prioritaria una ampliación de la plantilla y conmina a la Dirección General a reconsiderar la decisión de no mantener las actuales comisiones de servicio.



Por su parte, el sindicato Jupol denuncia que “la plantilla de Almería que será reducida ostensiblemente en unas decenas de policías, viéndose gravemente perjudicadas principalmente la Brigada de Seguridad Ciudadana y la Brigada de Extranjería”. “Todo ello podría repercutir en no poder dar un servicio adecuado a los ciudadanos a partir de ahora por falta de efectivos debido a que el catálogo de puestos de trabajo de la Policía en Almería ha quedado obsoleto”, añade Jupol. El 22 de enero registró un escrito para solicitar medidas urgentes.



Los sindicatos CEP y UFP registraron ayer un escrito conjunto. “Los datos demuestran una necesidad clara de personal que no casa con la idea de poner fin a la atribución temporal de funciones a 32 compañeros que cubren esa falta de plantilla en la zona”, aseveran. “Solicitamos que se amplíe para garantizar una eficaz labor policial”, subraya. “En 2018 llegaron a las costas almerienses 412 pateras, un total de 13.600 inmigrantes”, finalizan.