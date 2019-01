Este viernes Roquetas viste de Gala su deporte

“Roquetas no gasta ni un euro en deporte porque invierte en educación e integración”, con estas palabras cerraba la pasada edición de la Gala el primer roquetero, Gabriel Amat, un hombre comprometido con la tarea de dotar a su municipio de la mejor infraestructura para que nada le falte a los deportistas. Dice Gabriel Amat que: “Roquetas tiene un deporte de categoría y nos sentimos todos orgullosos de ello pero no nos vamos a parar y queremos más cada día. Nuestros deportistas son el motor y la realidad de una sociedad sana que sabe compartir”.

La fiesta

Después de 17 años premiando a sus deportistas parece que todo está inventado pero Roquetas ofrece cada año sorpresas para todos los inviados a una Gala del Depute que pretende reconocer la labor de los deportistas y de aquellos que cada día hacen realidad los sueños de miles de roqueteros desde diferentes parcelas. El área de Deportes del ayuntamiento viene trabajando en los últimos 30 años con una firme apuesta deportiva que ha llevado a ser la roquetera una villa donde cada día más de 8.000 ciudadanos practican el deporte en las mejores condiciones.

No caben todos en el Teatro Auditorio de Roquetas de Mar pero están bien representados los diferentes sectores ya que son los deportistas los que eligen a los premiados.

El Alcalde

Gabriel Amat no se pierde cada año la Gala del Deporte y les pide a los deportistas “seguir en la línea de superación que nos ha llevado hasta aquí. Hoy Roquetas puede lucir músculo gracias a todos vosotros y no vamos a parar y nos vamos a superar para que cada día hagáis realidad vuestro sueño”.

No es fácil la tarea de seleccionar a los mejores entre miles de practicantes pero “a todos los que reciban su premio que les quede claro que no están solos y su parcela no pasa inadvertida para nosotros y como muestra esta Gala de Roquetas de la que nos tenemos sentir todos orgullos”.

Tiempo de celebrar y “de seguir trabajando en esta línea de superación para educar en valores e integrar a todos”.

El concejal

José Juan Rubí es hombre de obra más que de palabra y cada año vive con la tensión del que se enfrenta a un récord las dos horas de la gala para que todo salga bien y nada falle. El trabajo de todo un año se refleja en un corto espacio de tiempo pero “la idea siempre es llegar con la tare hecha a la Gala de Roquetas y aplaudir a los mejores”. Su gran misión.

Siempre queda alguien por premiar y seguro que algo se escapa pero “es inevitable y en nuestro día a día tratamos que esto no pase porque todos nuestros deportistas son muy importantes”. Va camino de cumplir las bodas de plata en el cargo y “lejos de estar cansado tengo la ilusión del primer día y muchas ganas de trabajar por Roquetas”.