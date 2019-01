"Llegaron a detener a quince de nosotras, como si fuéramos ganado"

"Hay más historia en las gavetas que en los libros y hay que rescatarla porque si no la vamos a perder para siempre", relata la autora del documental Memorias Aisladas. ‘Memorias Aisladas' es el título del documental realizado en el año 2016 por Dani Curbelo, que recoge el testimonio de cuatro personas canarias, mayores y diversas, cuya realidad está olvidada y silenciada con el paso del tiempo.

¿Cómo fue vivir los últimos años de la dictadura franquista y las décadas siguientes desde la diversidad?

"Recordar no siempre es fácil, abrir los álbumes y latas de fotos no es fácil. Las personas mayores LGTBi se enfrentan a uno de los principales problemas de la discriminación, que es el no ser visibles. Es como si no existieran", explica Dani Curbelo. En lo que se refiere a la diversidad en Canarias: "hay mucha más historia en los álbumes de fotos de personas como Marcela, Luis y Marta que en los líbros de historia o en artículos de prensa. Y tenemos que contarla", explica Curbelo.

Eso ha hecho ella en su trabajo "Memorias Aisladas", un documental que cobra especial relevancia este año. En noviembre la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales (FELGTB) declaró el año 2019 como el año de "Mayores Sin Armarios: ¡Historia, Lucha y Memoria!", para rendirles el homenaje que merecen las personas mayores que fueron víctimas de la Ley de Peligrosidad Social, también en Canarias. La FELGTB exigió entonces al Parlamento y al Gobierno que se despatologice la transexualidad y se legisle la autodeterminación de inmediato a través de la reforma de la 3/ 2007 y de la Ley de igualdad LGTBI. Ahora la asociación LGTBi Lánzate de Lanzarote también se ha sumado a esta reivindicación.

La historia de Marcela: lucha y supervivencia en las comisarías de policía y en las calles

"No ibas con miedo por la calle, ibas con pánico. Procurando que la policía no te viera", explica Marcela: "porque por nada y menos te detenían". Marcela es incapaz de recordar la cantidad de veces que fue detenida junto a sus compañeras por sospechas en las comisarías de Tenerife. "No servían los razonamientos con la policía", recuerda Marcela. "El miedo no te dejaba ser más reivindicativa porque eras detenida, te aplicaban la peligrosidad social", lamenta, aunque Marcela organizó las primeras marchas del Orgullo que se celebraron en Tenerife y nunca dejó que el miedo venciera la homofobia social. "Llegaron a hacer redadas y a detener a quince en la bombona de la policía, como ganado, como una pila de cochinos", recuerda Marcela.