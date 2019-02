El Seprona de la Guardia Civil concluye que sólo se cobró la multa de uno de los 143 procedimientos sancionadores de Villas de Arenal.

Un equipo del Servicio de Protección de la Naturaleza del Instituto Armado analizó, con lupa, los expedientes de disciplina urbanística del caso Villas del Arenal tras la petición realizada por la Fiscalía de Málaga. Los agentes señalan en su estudio que sólo consta el cobro de la multa de uno de los procedimientos sancionadores abiertos.

El Seprona analizó inicialmente 140 procedimientos donde figuraban dos anulados, uno duplicado, 117 correspondían a obras no legalizadas y una veintena de ellos a trabajos ya regularizados. Los investigadores hallaron hasta once casos en los cuales no figura el documento de incoación, los cuales coincidían con los expedientes archivados tras comprobar que las obras denunciadas no correspondían con la realidad.

En los 117 expedientes por obras no legalizables figuran, según el Guardia Civil, 40 contaban con la orden de ejecución de demolición y 69 en los que no constaba que se produjera tal orden. En los expedientes de restitución (que suman una veintena) figuraban 16 de ellos donde se había procedido a la legalización y cuatro en los que no constaba dicha circunstancia.

Una vez centrada la investigación en los 143 procedimientos sancionadores, los agentes concluyeron que se habían archivado 60 expedientes por diferentes motivos: 44 por prescipción de la infracción y siete ya habían caducado, entre otras causas.

De los 83 expedientes sancionadores destaca que en 35 de ellos no consta ni siquiera que se incoara expediente ni tampoco resolución alguna de los mismos. En una treintena de los procedimientos si existía providencia para incoar sanción pero no existía ningún trámite posterior que diera continuidad. En un total de catorce expedientes (que estaban en la misma situación) no había resolución firme. De los cuatro casos con resolución de sanción solo figura el cobro de la multa en uno de ellos.