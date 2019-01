Bautista: Test complicado, balance positivo

El test de Portimao (Portugal) ha permitido vislumbrar de nuevo el gran potencial de Álvaro Bautista con la nueva Ducati V4 R, cuya asociación constituye uno de los muchos alicientes con que se presenta la temporada 2019 del Campeonato del Mundo MOTUL FIM Superbike.

El piloto de Talavera de la Reina venía de firmar el 4º mejor crono en el Test de Jerez, a menos de medio segundo del más rápido, y dejó el trazado portugués habiendo establecido el tercer mejor tiempo de estos nuevos ensayos, en esta ocasión a 7 décimas de la mejor referencia. En ambos casos, el rival que terminó al frente de la clasificación fue Jonathan Rea (Kawasaki Racing Team), el cuádruple campeón del mundo de la categoría y el enemigo a batir para Bautista y para cualquier rival que aspire a llevarse la corona de SBK.

Pese a su destacada actuación en su tercer test de la pretemporada – se estrenó sobre la Ducati en el test celebrado en noviembre en Jerez- el toledano del Aruba.it Racing–Ducati reconoce haber encontrado más dificultades de las esperadas en la prueba portuguesa:

“Me he encontrado un circuito muy difícil, con muchas subidas y bajadas, complicado para encontrar las referencias” analizó. “De hecho, el primer día estaba bastante perdido, me colaba en todas las curvas, no tenía nada claras las referencias y resultó bastante más complicado de lo que me esperaba. Pero al final es un circuito más, hay que encontrarle los trucos. Han sido dos días muy buenos, porque era importante de cara a la carrera de septiembre tener claro cómo es el circuito y qué referencias podemos usar”.

Si en Jerez, Bautista probó nuevos componentes y halló un buen feeling con su nueva montura – allí señaló que empezaba a correr de la manera que quería- en Portimao los objetivos han sido otros: “Aquí no hemos probado muchas cosas, porque entre que la pista era nueva para mí, es complicada, está un poco bacheada, hoy hacía muchísimo viento y las temperaturas no eran demasiado altas, pues nos hemos dedicado a tener buenas sensaciones con la moto. No hemos tocado mucho, solo hemos hecho pequeñas modificaciones que han ido siempre a mejor, así que prácticamente tenemos la misma base que usamos en el último test de Jerez y será con la que empezaremos el test de Australia”.

Con el primer Round de la temporada a la vuelta de la esquina, el equipo Aruba.it Racing - Ducati y Bautista no tendrán mucho tiempo para continuar sus preparativos, pero antes de comenzar la primera carrera del fin de semana de 2019, todavía tendrán una última ocasión de afinar la Ducati Panigale V4 R gracias a los dos días de ensayos oficiales programados en Phillip Island.

“En Australia, lo importante será encontrar una buena configuración” apunta Bautista: “Es una pista muy peculiar, con curvas muy rápidas, distinta a estas dos pistas donde hemos estado rodando, así que trabajaremos de cara al fin de semana, más que a evolucionar la moto. Será importante tener buenas referencias y trabajar de cara a la primera carrera de la temporada para intentar llegar lo mejor posible”.