'Brexit, más cerca del abismo'

Quedan sólo cincuenta y nueve días para el 31 de marzo de 2019, fecha en la que, en virtud del plazo previsto en el artículo 50 del Tratado de la Unión Europea, esto es, dos años después de la notificación de la voluntad unilateral de retirada, el Reino Unido debería dejar de ser miembro de la UE.

Como es sabido, el Parlamento británico no aprobó el tratado de retirada negociado con muchas dificultades y pactado en estos dos años. No obstante, ayer mismo, ese mismo Parlamento pidió a la Primer Ministro Theresa May renegociar el acuerdo y buscar una salida para lo que parece el gran escollo, la frontera con Irlanda.

Realmente se trata de conseguir lo que es casi imposible, salir, pero preservando las ventajas de permanecer, no ser miembro de la Unión, pero conservar sus privilegios.

Esto es enormemente complicado y realmente nadie sabe lo que va a pasar. Es posible llegar a un aplazamiento o a un acuerdo de última hora. O no.

En este caso, llegar a 31 de marzo sin acuerdo sería, en mi opinión, catastrófico.

Para esta eventualidad sabemos que muchos Estados están poniendo en marcha diversas medidas y planes de contingencia. Por ejemplo, la prensa recogía ayer como los británicos están almacenando en Gibraltar, Malta y Chipre diversos suministros, medicamentos, víveres, etc., para evitar un posible desabastecimiento.

Mi reflexión de hoy es relativa a la incapacidad del Gobierno español de prever medidas adecuadas para este escenario tan negativo en relación con el Campo de Gibraltar, uno de los territorios más vulnerables ante ese escenario.

Vimos cómo el Gobierno anterior del PP respondió con un silencio casi despreciativo a las demandas de la zona.

El actual Gobierno si presentó el pasado 16 de noviembre por el Ministro Grande-Malarka lo que parecía ser un Plan Integral para el Campo de Gibraltar. Sin embargo, más que un plan era verdaderamente un refrito que mezclaba actuaciones ya previstas con medidas ajenas al problema y partidas que correspondían a otros conceptos. Pero, además, ayer mismo, la Secretaría de Estado de Seguridad en la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados desvelaba que la cifra prevista, 21 millones, se quedaba en 12. En cualquier caso, da igual, porque realmente no se parece nada a un plan.

Nos acercamos a la fecha del salto al abismo y seguimos sin reaccionar ni prever un marco realista de contingencia ante el Brexit.