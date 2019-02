Anquela: "Si no se tiene dinero, no se ficha"

Ayer se terminó el mercado de fichajes y el Real Oviedo no hizo ningún movimiento, tal y como se esperaba. Durante este mes de enero los azules únicamente cerraron la salida, en forma de cesión, de Richard Boateng al Alcorcón. "El que no quiera estar aquí lo tenemos muy fácil. Si él cree que tiene otro sitio donde va a jugar y aquí no se le da el tiempo necesario me parece muy bien”, destacó Anquela sobre la marcha del centrocampista ghanés.

Sí hay que recordar que antes de abrirse el periodo de fichajes el club carbayón incorporó a Omar Ramos, que se encontraba sin equipo, y dejó salir con rumbo a Malasia al extremo Aarón Ñíguez. A esto hay que sumarle la irrupción del defensa Javi Hernández, procedente del filial. Estos fueron los movimientos que se produjeron en la primera plantilla desde que se terminó el mercado veraniego.

Sobre todo esto hizo balance el técnico jienense:"Si se tiene dinero, se ficha. Si no se tiene, no se ficha. El resto de equipos se han reforzado muy bien. No se cómo llevan las cuentas... y ya ha pasado con uno (Reus). Deberían ser para todos igual. He dicho siempre que con lo que tengo voy al fin del mundo", afirmaba el entrenador una vez que ya sabe que afrontará el resto de la temporada con tan solo 18 fichas profesionales.

Anquela también aprovechó la rueda de prensa para dar un pequeño tirón de orejas a sus delanteros, quienes esta semana han destacado la falta de oportunidades para marcar goles: “Yo echo en falta que las que tengan las metan. Si tienes una nada más, métela. Que eso es lo que vale dinero. Jugamos con tres delanteros. Los dos bandas también son dos delanteros. Lo único que hay que hacer es moverse bien y saber lo que el equipo les pide en cada momento”.

El jienense mostró de nuevo su contundencia cuando fue preguntado por los penaltis fallados desde su llegada al banquillo ovetense. Tiene claro quién será el siguiente lanzador:“Si está Joselu en el campo lo tirará él. Era nuestro lanzador, pero se lesionó. Joselu falló el último penalti, pero no había fallado uno solo en su carrera. Y como no estaba él, el tirador era Oswaldo, que los lanza a la perfección y también lo falló. Aquí quien no ha fallado es porque no ha tirado. El que lo metió fue Aarón y la pelota fue pegando saltos. Entró porque pegó en un agujero y la pelota brincó, si no el portero la hubiese parado. Aquí hemos fallado todos”.

El Oviedo volvió a ejerctirarse hoy en El Requexón, pensando en el partido del domingo ante el Cádiz, aunque en esta ocasión a puerta cerrada. Habrá que estar pendientes de Mossa, que ayer y hoy no se entrenó por un dolor abdominal que le ha llevado a tener que hacer diferentes pruebas y pasar la madrugada del miércoles al jueves en observación. El valenciano es seria duda y hasta mañana no sabremos si entrará finalmente en la convocatoria.

Seguro regresarán a la lista Ibrahima y Carlos Martínez. Además, es más que probable que Jimmy ocupe el lugar de Boateng en la citación.“Si necesitamos uno para atrás vendrá Jimmy, y si es para más adelante vendrá otro. Yo a Jimmy lo veo como todos los chavales que han subido, bastante bien”, destacaba el entrenador andaluz. Ante las bajas para este choque, Anquela seguramente se vea obligado a tirar de más futbolistas del Vetusta.



Delante estará un Cádiz que es séptimo con dos puntos más que el Oviedo. Además hay que destacar que el cuadro gaditano es el segundo equipo menos goleado de la categoría, al haber encajado solo 18 tantos en 22 encuentros ligueros. Los deÁlvaro Cérvera sí que han tenido muchas novedades en este mercado de invierno, llegando a cerrar salidas como las de Karim, Carillo, Romera o Salvador Agra. En cuanto a llegadas, han conseguido firmar a cinco jugadores, entre los que que destaca el extremo Darwin Machís.

El partido será el domingo a las 16.00 horas y desde las 15.30 horas te lo contaremos como es habitual en el Carrusel Deportivo de Radio Asturias. Escucha todo el análisis previo, narración íntegra del partido, ruedas de prensa y protagonistas en el 1.026 de la Onda Media, en la aplicación de la Cadena SER o en nuestra página web, www.radioasturias.com.