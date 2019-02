El PSOE de Campo de Criptana denuncia la calidad democrática del alcalde del PP, Antonio Lucas Torres

El grupo socialista denuncia la forma de gobernar del alcalde de la localidad, que califican de pésima e inmoral. Le recriminan que en los últimos cuatro meses acumula 573 decretos, 40 de ellos con objeciones legales, dicen, por no ajustarse a la normativa prevista.

Añaden que “los avisos de los técnicos no son por cualquier cosa, sino por incumplir la ley de contratos, por no renovar contratos de prestación de servicios caducados, o por incrementos o demasías en obras por importe de hasta 30.000 euros de los que no se ha dado cuenta nunca en la comisión de obras”.

Además, inciden en la negativa del alcalde a dar información solicitada por escrito, en tiempo y forma, sobre las cuentas contables referidas a las partidas de atenciones protocolarias, gastos en publicidad y propaganda.

Los dirigentes socialistas aseguran que este sistema del que abusa Lucas Torres está diseñado para no tener que dar cuenta de sus actos a la oposición.