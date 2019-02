"Maribel nos pidió que cuando no nos conociera ni tuviera lucidez la ayudáramos a morir"

El socialista Mikel Torres ha llevado adelante una declaración institucional que se ha aprobado con los votos de todos los partidos (PSE, PNV, EH Bildu, Elkarrekin Podemos) y la abstención del único concejal del PP. Se suma a la reclamación de esta familia de Portugalete que pide la despenalización de la eutanasia. El Ayuntamiento reclama, además, que se derogue el artículo 143.4 del Código Penal, para que puedan quedar exentos de responsabilidad quienes ayuden a morir de forma segura y sin dolor a una persona que lo pida libre e inequívocamente.

Es lo que hizo Maribel a través de una carta, en 2006, cuando le detectaron alzheimer. Once años más tarde lo ratificó en un documento de voluntades anticipadas. Ahora ya no puede escribir, ni comer, ni vestirse sola. No reconoce a los suyos, a quienes reclamó que, si sucedía lo que ahora ha llegado, "la ayudaran a marcharse". Nos lo relata su compañero durante los últimos 62 años, su marido y padre de sus tres hijos. Juntos iniciaron hace un año una batalla ante "el precipicio en el que cayó Maribel". La enfermedad estaba desarrollándose de forma muy lenta, pero hace un año, nos relata Txema, cayó en picado. Txema asegura que Maribel "siempre ha sido una mujer luchadora, reivindicativa, amiga de lo difícil" y se enfrentó a la enfermedad con todas sus fuerzas. Sin embargo, sabe de sus consecuencias "porque su madre también la padeció y sus últimos 8 años era un vegetal". De ahí su petición, la carta que escribió a sus hijos y a su marido en la que Maribel les decía "que cuando no les conociera, no tuviese lucidez o no pudiera razonar, que prefería morir".

De ahí nace la campaña que esta familia de Portugalete ha puesto en marcha. Más de 160.000 firmas de apoyo, un documental que esperan estrenar a finales de mes y una pelea que esperan sirva para que el Congreso les abra las puertas.