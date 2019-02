Las clases magistrales de los alumnos del Trueba

El protagonismo del profesorado en las aulas está dejando paso al trabajo en equipo y a la comunicación oral de los alumnos en los centros educativos. En el Colegio Trueba de Bilbao, en su afán por fomentar la educación integral basada en la resolución de retos y problemas, se ha puesto en marcha un programa de oratoria transversal a través del cual los alumnos adquieren habilidades para hablar en público.

Iñaki Zulueta, Ander Hurtado, Mª del Mar Carrero y Sofía Payo / Colegio Trueba

Mediante de TruebaHaziak, el proyecto educativo del centro, están trabajando distintas competencias como aprender a ser, aprender a convivir y aprender a aprender. Por ello, además de formar a los alumnos en oratoria, han convocado el I concurso de oratoria. Los alumnos deben elegir y preparar diferentes temas que después tendrán que exponer entre sus compañeros, sus profesores y, ya en la final, ante las familias. La Cadena SER en Euskadi ha estado en el centro y ha sido testigo del trabajo que los alumnos Ugaitz Pérez, Ander Hurtado, Yaiza Angulo, Naiara Millán, Adriana Jiménez, Ainhize Ortega, Sofía Payo, Garazi Aldana, Ainhoa Garrote, Ane Cavo, Alazne Etxenagusia y Pablo Fortúrbel están realizando.

Así los estudidantes aprenden a elaborar la estructura de un discurso, a manejar el lenguaje corporal, a vencer el miedo escénico y a servirse de los apoyos visuales.

En A vivir que son dos días Euskadi, Sofía Payo y Ander Hurtado, dos alumnos de 15 años del centro, han explicado la evolución que han notado desde que comenzaron con la formación. Algo que ha corroborado Iñaki Zulueta, profesor del centro. Entre los temas que han elegido se encuentran el colectivo LGTBI, las redes sociales, la brecha salarial o el maltrato animal. "Queremos trabajar de otra manera, desterrar la clase magistral, que los alumnos sean los protagonistas, que elaboren sus proyectos y que sean capaces de transmitirlos", ha explicado Mª del Mar Carrero, directora pedagónica del Colegio Trueba. "No podíamos pedir a los alumnos aquello que no les estábamos ayudando a conseguir. No les podíamos pedir que fueran maravillosos exponiendo, si nosotros, los profesores, tampoco lo somos".