Garitano: "Son más de tres puntos"

Gaizka Garitano no ha tenido ninguna duda en decirle a Kenan Kodro que ya le llegará su momento. El último fichaje del Athletic no entra en la convocatoria para el derbi de Anoeta de este sábado a las 16:15 horas. Y es que para el entrenador rojiblanco no es un partido más. "Son más de tres puntos los que hay en juego", ha dicho el entrenador rojiblanco.

Y es más avisa de que en caso de ganar nadie debe olvidar de donde viene el equipo. "No está nada hecho aún. Son tres puntos que te pueden ayudar a engancharte a la zona de arriba de la tabla pero si pierdes dos partidos vuelves otra vez a caer varios puestos en la clasificación. Está todo muy apretado y esto es hasta el final", apunta Garitano.

Un derbi en el que los dos equipos llegan con dos buenas rachas. Alguacil y Garitano no conocen la derrota desde que se hicieron con los vestuarios de Real Sociedad y Athletic. Sería el octavo partido sin perder para Gaizka Garitano que a pesar de que su homónimo en la Real diga que son ellos los favoritos, sabe que su equipo está en un mejor momento que el rival.

El segundo encuentro en Anoeta de Iñigo Martínez con la camiseta rojiblanca añade morbo a este partido después de la sonora y adversa recepción de la última temporada.

Muchos aficionados donostiarras quizás preferirían que el encuentro se jugara fuera de Anoeta porque el campo de Amara se ha convertido en un suplicio para sus seguidores esta temporada, ya que la Real es el tercer peor equipo local, el segundo menos realizador en su campo y los mejores resultados los ha conseguido como visitante.

El Athletic, que cayó por 1-3 en la primera vuelta, se ha acostumbrado a sacar buenos resultados en la capital guipuzcoana en las temporadas anteriores, llega cargado de moral desde que Gaizka Garitano lo dirige y el factor cancha no está muy claro si será un aliado blanquiazul o rojiblanco.

Imanol Alguacil tiene bajas importantes, ya que son seria duda el portero Miguel Ángel Moyá y el defensa Aritz Elustondo. Otros hombres importantes como Rubén Pardo o el delantero Jon Bautista tampoco participarán en el derbi.

Europa se encuentra sólo a cuatro y cinco puntos de realistas y vizcaínos, respectivamente, por lo que el objetivo de luchar por la sexta plaza en esta segunda vuelta sobrevuela este derbi en Anoeta.

Además de la ya fuerte rivalidad que rodea siempre al más clásico de los derbis vascos, sobre todo en la capital guipuzcoana, un vistazo a la tabla y a los compromisos que les esperan a los rivales que tienen a su altura o un poco por delante supone también una importante fuente de motivación para ambos equipos.

El Athletic llega al choque desatado a lomos de Gaizka Garitano, con el que mantiene un ritmo de Liga de Campeones en los siete partidos que lleva en el banquillo bilbaíno el pequeño de la conocida saga vizcaína ligada al fútbol.

Con el técnico de Derio, criado como jugador en Lezama y hasta debutante en el Athletic, pero con lo más destacado de su carrera en la Real, los 'leones' suman 15 puntos de 21 posibles en una trayectoria que solo mejoran Barcelona y Atlético y Real Madrid.

En Anoeta seguro que Garitano, que recordó recientemente el 1-3 de la primera vuelta en San Mamés, insiste en la idea que tan buenos resultados le está dando. La de defender con mucho orden y el equipo muy junto, y atacar a través de bandas muy profundas.

De todos ellos, solo Beñat apunta a un equipo titular en el que es espera que esté acompañado por Iago Herrerín en la portería, Ander Capa, Yeray Álvarez, Iñigo Martínez y Yuri Berchiche, en defensa; Dani García a su lado en el doble pivote; Ibai Gómez e Iñigo Córdoba en las bandas; e Iker Muniain e Iñaki Williams arriba.

Si acaso, quedan las dudas de si se mantendrá a Mikel San José en el once por su buen rendimiento con Garitano, si vuelve Raúl García o si es Markel Susaeta, más profundo, el que entra en lugar Ibai Gómez por De Marcos. Que no parece porque obligaría al técnico a retocar demasiado un equipo que está funcionando muy bien.